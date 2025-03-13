دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025.."اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلاً"

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد أذان المغرب في اليوم الثالث عشر من رمضان 2025، يحرص الصائمون على الإكثار من الدعاء في هذه اللحظات المباركة، حيث تعد من أوقات الاستجابة، كما جاء في حديث النبي ﷺ: "إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد".

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي أبرز صيغ لـ دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025، والتي يمكن ترديدها قبل تناول الطعام، سائلين الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الفضيل.

دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

اللهم قوِّني في هذا اليوم على إقامة أمرك، وأذقني حلاوة ذكرك، وأعنِّي على أداء شكرك بكرمك، واحفظني بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين.

اللهم قرِّبني إلى مرضاتك، وجنِّبني سخطك وعقابك، ووفقني لقراءة آياتك بخشوع وتدبر، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغسلني من الذنوب، وطهرني من العيوب، واملأ قلبي بتقواك، وأسألك ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، ووفِّقني لطاعتك وأبعدني عن معصيتك. اجعلني يا رب محبًا لأوليائك، معاديًا لأعدائك، متبعًا لسنة نبيك الكريم.

اللهم اجعلني في هذا اليوم دليلًا إلى رضاك، ولا تجعل للشيطان عليَّ سبيلًا، واجعل الجنة منزلي ومقامي. افتح لي أبواب فضلك، وأنزل عليَّ بركاتك، ووفقني لكل ما يرضيك، برحمتك يا كريم.

دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025

دعاء الصائم مستجاب

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل، والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي.

اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا.

دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقنا عملًا صالحًا يقربنا إلى رحمتك، ولسانًا ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

إلهي، ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، اللهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟.

دعاء قبل الافطار في 13 رمضان 2025

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