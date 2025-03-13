دعاء اليوم 13 رمضان 2025.. "اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام"

دعاء اليوم 13 رمضان 2025.. يشهد اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لعام 2025 أجواءً روحانية مميزة، حيث يواصل المسلمون صيامهم وعباداتهم وسط نفحات الشهر الكريم.

يحرص المسلمون مع بداية اليوم الـ13 من شهر رمضان على تكثيف الدعاء والتقرب إلى الله، راجين المغفرة والرحمة، مستعدين لمواصلة رحلتهم الإيمانية في هذا الشهر المبارك، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في القترير التالي دعاء اليوم 13 رمضان 2025.

دعاء اليوم 13 رمضان 2025

الادعية المتسجابة في 13 مضان 2025

اللهم في هذا الصباح المبارك، نسألك رحمةً تملأ قلوبنا نورًا، وتشرح صدورنا راحةً، وتيسر أمورنا بفضلك.

اللهم ارزقنا في هذا اليوم بركةً في الرزق، وصحةً في الجسد، وسعادةً تملأ قلوبنا، وتوفيقًا في أعمالنا، وقبولًا في طاعتك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده.

اللهم اجعل صباحنا هذا صباح خيرٍ وبركة، اغفر لنا فيه الذنوب، استجب لنا الدعوات، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم مع إشراقة هذا اليوم الرمضاني، اجعلنا من عبادك الذين نلتهم برحمتك ومغفرتك، وبلغنا ليلة القدر بقلوبٍ نقية، وارزقنا فيها القبول والعتق من النار.

دعاء اليوم 13 رمضان 2025

دعاء 13 رمضان 2025

اللهم يا رحيمًا عمَّ إحسانك الوجود، ويا غفورًا وسِع غفرانك كل شيء، ويا غنيًا فاض جودك وكرمك على العباد، ويا نورًا أضاء الكون بجلال وجهك وعظمتك، افتح لنا في هذه اللحظة أبواب الخير، ووفِّقنا لأحسن الأسباب.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يُرام، واحفظنا بعزك الذي لا يُضام، وكن معنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا. أنت رجاؤنا وثقتنا، فكم من نعم أنعمت بها علينا فقصَّرنا في شكرها، وكم من ابتلاء ابتليتنا به فقلَّ صبرنا عليه، وكم من خطيئة ارتكبناها فسترتنا برحمتك، فيا من تجاوز عن تقصيرنا ولم يحرمنا، ورآنا في ذنوبنا ولم يفضحنا، نعوذ بك من زلاتنا، ونسألك العون فيما بقي من أعمارنا.

اللهم إنا نسألك خير الدعاء، وخير العمل، وخير النجاح، وخير الجزاء، وثبِّتنا على الحق، واملأ موازيننا بالحسنات، وارفع درجاتنا في جناتك، وأكرمنا بالفردوس الأعلى.

دعاء اليوم 13 رمضان 2025

امساكية 13 رمضان 2025

حددت إمساكية شهر رمضان موعد الإمساك وأذان الفجر ليوم الخميس 13 من رمضان في محافظة القاهرة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين خارجها، وفقًا للإمساكية، يكون موعد السحور في الساعة 2:21 فجرًا، بينما يحين وقت الإمساك في الساعة 4:21 فجرًا، على أن يرفع أذان الفجر في الساعة 4:41 صباحًا.

أما موعد الإفطار يوم الخميس، فيأتي مع أذان المغرب عند الساعة 6:02 مساءً، يليه صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:19 مساءً، وبهذا يكون عدد ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و41 دقيقة، حيث يواصل المسلمون صيامهم وعباداتهم في أجواء روحانية مميزة خلال الشهر الفضيل.

دعاء اليوم 13 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم زدنا من حسناتنا، وأورثنا جنة ذات أفنان، وثبِّتنا بالتقوى والإيمان، واغفر لنا الذنوب، وأصلح لنا الأحوال، واحفظنا من شر الإنس والجان، واغفر لنا ولوالدينا، ونجنا من النيران، وبارك لنا في أعمارنا وأيامنا أينما كنا.

اللهم ازرع في قلوبنا رجاءك وحدك، واصرف آمالنا عمَّن سواك، حتى لا نرجو غيرك، وامنحنا من اليقين ما يعصمنا من الفتن، وما يعيننا على دروب الخير، وما يرفعنا عندك في أعلى الدرجات، وصلَّ اللهم وسلم على سيدنا محمد ﷺ وآله وصحبه أجمعين.

دعاء اليوم 13 رمضان 2025

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