دعاء 12 رمضان 2025.. "اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين"

دعاء 12 رمضان 2025.. مع حلول اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك، يتسابق المسلمون في الدعاء والتضرع إلى الله، راجين رحمته ومغفرته وفضله العظيم، فالشهر الكريم هو فرصة عظيمة للتقرب من الله، ورفع الحاجات، وطلب الرزق والفرج وتحقيق الأمنيات.

في هذا اليوم الفضيل، يحرص الصائمون على الإكثار من الأدعية التي تجمع بين الرجاء والاستغفار والتوسل إلى الله، سائلين إياه الهداية والتوفيق، والنجاة من الذنوب والآثام، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء 12 رمضان 2025.

دعاء 12 رمضان 2025

دعاء 12 رمضان 2025

اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلني فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين، وقربني إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام. اللهم حبب إلي الإحسان، وكره إلي الفسوق والعصيان، وحرم علي سخطك والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، واشرح صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا.

اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.

اللهم وفقني فيه لتلاوة قرآنك، واجعل سعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، ويسر لي أموري.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي بتقوى القلوب، وأسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، وأسألك التوفيق لطاعتك وألا أعصيك.

اللهم اجعلني محبا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

دعاء 12 رمضان 2025

امساكية 12 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية شهر رمضان، يبدأ موعد الإمساك ليوم الأربعاء 12 رمضان بمحافظة القاهرة في الساعة 4:22 صباحًا، فيما يحين أذان الفجر في الساعة 4:42 صباحًا، بينما يكون موعد السحور في الساعة 2:22 صباحًا.

أما موعد الإفطار، فيرفع أذان المغرب في الساعة 6:01 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:10 مساءً، ليصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و39 دقيقة.

دعاء 12 رمضان 2025

دعاء ما قبل اذان المغرب في رمضان؟

اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تكلني إلى أحد، ولا تحوجني إلا لأحد، وأغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، واجعلنا من الذين يتنعمون بنعيمها ويهنؤون بظلالها.

اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر قبولا، واجعل قيامنا طاعة، واغفر لنا، وارحمنا، واجعلنا من الذين تنظر إليهم برحمتك في هذا الشهر الكريم.

دعاء 12 رمضان 2025

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