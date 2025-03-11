دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025.. “اللهم ارزقني رزقًا واسعًا”

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد أذان المغرب في 11 رمضان 2025، يحرص الصائمون على استغلال هذه اللحظات المباركة في الدعاء، حيث يعد وقت ما قبل الإفطار من الأوقات التي يرجى فيها استجابة الدعوات.

فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء عند الإفطار، لما له من فضل عظيم، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025 ، سائلين الله القبول والمغفرة.

دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

توجد العديد من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء ويكون فيها أقرب إلى الإجابة، ومن أبرزها وقت الإفطار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا تُرد، مما يجعل لحظة الإفطار فرصة عظيمة للدعاء والتضرع إلى الله، كذلك يستحب الدعاء أثناء السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، مما يدل على أهمية الإكثار من الدعاء في هذه اللحظات التي يكون فيها العبد في أقرب حالاته إلى الله.

ومن الأوقات التي يستحب فيها الدعاء أيضًا الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟، مما يجعل هذا الوقت فرصة عظيمة لطلب الحاجات والمغفرة، كذلك يُستحب الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد، بالإضافة إلى وقت ختم القرآن الكريم، حيث يُعد دعاء ختم القرآن من الأدعية المستجابة، وهو من الأوقات التي يُستحب فيها الإكثار من الدعاء لنيل الخير والبركة.

دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني رحمة الأيتام، وأعني على إطعام الطعام، وإفشاء السلام، ومرافقة الصالحين، بكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم وفقني لصيام هذا الشهر وقيامه، وأبعدني عن الزلل والخطايا، واجعلني من الذاكرين الشاكرين لك على الدوام، يا هادي المؤمنين.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا طيبًا، وامنحني فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك، وقلوبنا خاشعة لك، وأعمالنا خالصة لطاعتك، فإنك على كل شيء قدير.

اللهم أنزل علينا من رحمتك، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر المبارك، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

علّمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها عند الإفطار في شهر رمضان، حيث ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال:اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وقد أخرجه أبو داود، والحاكم، والبيهقي، وهو دعاء يجمع بين الشكر لله على نعمة الإفطار واليقين بقبول الصيام ونيل الأجر والثواب.

دعاء قبل الافطار في 11 رمضان 2025

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