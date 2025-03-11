موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الظهر.. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة، خاصة في هذا الشهر الفضيل، حيث تتضاعف الحسنات ويكثر الإقبال على العبادة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع الموجز في هذا التقرير موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مواقيته في مختلف المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار فروق التوقيت بين المدن المصرية.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 12:05 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 12:10 ظهرًا

موعد أذان الظهر بأسوان: 11:58 ظهرًا

موعد أذان الظهر فى محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر بالإسماعيلية: 12:01 ظهرًا

موعد أذان الظهر بطنطا: 12:06 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالمنصورة: 12:06 ظهرًا

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى محافظة الزقازيق

موعد أذان الظهر بالزقازيق: 12:05 ظهرًا

موعد أذان الظهر بأسيوط: 12:12 ظهرًا

موعد أذان الظهر بسوهاج: 12:10 ظهرًا

موعد أذان الظهر فى محافظة بني سويف

موعد أذان الظهر ببني سويف: 12:07 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالمنيا: 12:06 ظهرًا

موعد أذان الظهر بقنا: 12:08 ظهرًا

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى محافظة مطروح

موعد أذان الظهر بمطروح: 12:29 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالغردقة: 12:12 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالخارجة: 12:21 ظهرًا

موعد أذان الظهر فى محافظة ديماط

موعد أذان الظهر بدمياط: 12:01 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالسويس: 12:03 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالعريش: 12:00 ظهرًا

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر فى محافظة بور سعيد

موعد أذان الظهر ببورسعيد: 12:01 ظهرًا

موعد أذان الظهر بالفيوم: 12:04 ظهرًا

فضل الصلاة وأهميتها في الإسلام

تعد الصلاة من أعظم الأعمال في الإسلام، وقد جاءت العديد من الأحاديث التي تؤكد فضلها وأهميتها في حياة المسلم. فقد ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "أي الأعمال أفضل؟" فقال: "الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله."

كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن، عن حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حافظ على الصلوات الخمس، بركوعها وسجودها وأوقاتها، وأدرك أنها حق من عند الله، دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، أو قال: حُرِّم على النار.

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