موعد أذان المغرب اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة عاشر أيام شهر رمضان

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين.. ومع مرور عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، وهو الموافق يوم 10 مارس 2025، حيث ينتظر المسلمون في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان المغرب، حيث يمثل هذا الأذان انطلاق صلاة المغرب، التي تعتبر من السنن العظيمة في هذا الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين ومواقيت الصلاة

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الإثنين في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

صلاة المغرب اليوم في محافظات مصر المختلفة

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