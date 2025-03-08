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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025.. يترقب المسلمون في مصر موعد أذان المغرب في اليوم الثامن من شهر رمضان 2025، حيث يحرص الصائمون على معرفة توقيت الإفطار وفقًا للمواقيت الرسمية التي تعلنها هيئة المساحة المصرية ودار الإفتاء.

ويختلف موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 من محافظة لأخرى بفارق دقائق معدودة، وفقًا لخطوط الطول والعرض لكل منطقة.

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025

الموجز ينقل لكم موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025، ومواقيت الصلاة إذ يعد شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة وقيام الليل، حيث يهتم المسلمون أيضًا بمواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لضبط عباداتهم وأداء الصلوات في أوقاتها.

وفي هذا التقرير، نستعرض موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المواقيت الرسمية للصلوات الخمس، لمساعدة الصائمين في تنظيم يومهم خلال الشهر الكريم.

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موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:48

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:27

موعد صلاة المغرب 5:58

موعد صلاة العشاء 7:15

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في الإسكندرية       

موعد صلاة الفجر 4:53

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03

موعد صلاة العشاء 7:21

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 4:51

موعد صلاة الظهر 12:08

موعد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:01

موعد صلاة العشاء 7:16   

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:37

موعد صلاة الظهر 11:54

 موعد صلاة العصر 3:16

 موعد صلاة المغرب 5:47

 موعد صلاة العشاء 7:02

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:44

 موعد صلاة الظهر 12:02

 موعد صلاة العصر 3:23

 موعد صلاة المغرب 5:54

 موعد صلاة العشاء 7:11

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في السويس

موعد صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر  12:01

موعد صلاة العصر 3:22

 موعد صلاة المغرب 5:53

 موعد صلاة العشاء 7:10

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في المنصورة

موعد صلاة الفجر 4:47

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:26

موعد صلاة المغرب 5:57

موعد صلاة العشاء 7:15

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجر 4:45

موعد صلاة الظهر 12:01

موعد صلاة العصر 3:23

موعد صلاة المغرب 5:54

موعد صلاة العشاء 7:08

موعد أذان المغرب ثامن يوم رمضان 2025 ومواقيت الصلاة في أسوان  

موعد صلاة الفجر 5:20

موعصلاة الظهر 12:36

موعد صلاة العصر 3:58

موعد صلاة المغرب 6:30

 موعد صلاة العشاء 7:43

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