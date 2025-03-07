عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم.. امتى هتكسر صيامك

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم، مع كل يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك، يهتم الكثير من المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام وغيره من المواعيد المهمة والتي يترتب عليها تنظيم المسلمين أوقاتهم في شهر الصيام.

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم، وشهد محرك البحث في الساعات القليلة الماضية تزايد على عدد ساعات الصيام التبقيى على أذان المغرب اليوم، وهذا ما يوضحه الموجز في السطور التالية.

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم

عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم، يصوم المسلمين في محافظات مصر حوالي 13:30 ويختلف هذا الموعد من محافظة لآخرى بفارق بسيط، وإليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في اليوم السابع من رمضان في محافظات مصر.

وتأتي عدد الساعات المتبقية على أذان المغرب اليوم في محافظات مصر كالتالي:

- يصوم المسلمين في محافظة الإسكندرية: 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة الجيزة: 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة الإسماعيلية: 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة أسوان: 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة أسيوط: 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة الأقصر: 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة البحيرة - دمنهور: 13:30

- يصوم المسلمين في محافظة بني سويف: 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة بورسعيد: 13:30.

عدد ساعات الصيام في مختلف محافظات مصر

- يصوم المسلمين في محافظة جنوب سيناء - أبو زنيمة: 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة الدقهلية- المنصورة 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة دمياط 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة سوهاج 13:31.

- يصوم المسلمين في محافظة السويس 13:30.

- يصوم المسلمين في محافظة الشرقية - الزقازيق 13:30.



وبعد عرض عدد ساعات الصيام في محافظات مصر نوضح كم ساعة متبقية على موعد أذان المغرب، حيث أن الساعة الآن 1:30 ظهرًا ويؤذن المغرب 5:58 فإنه باقي من الزمن على موعد الأذان 4:28 دقيقة تقريبًا.

اقرأ أيضًا:

موضوع خطبة الجمعة اليوم.. "تعزيز الهوية ودورها فى صناعة الحضارة"

حكم عدم صلاة التراويح وأثرها علي ثواب المسلم في شهر رمضان