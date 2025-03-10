عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

عدد ساعات الصيام .. تعد معرفة عدد ساعات الصيام من الأمور التي تشغل بال المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، حيث تختلف مدة الصيام يوميًا وفقًا لحركة الشمس ومواقيت الصلاة.

ومع دخول اليوم العاشر من رمضان، يحرص الكثيرون على متابعة عدد الساعات التي يقضونها في الصيام من الفجر حتى المغرب، خاصة مع التغيرات الفلكية التي تؤثر على طول النهار والليل، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025.

عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 10 رمضان 2025

أما موعد إفطار يوم الإثنين 10 رمضان 1446هـ / 2025م، فيكون عند أذان المغرب في تمام الساعة 6:00 مساءً، وينتظر المسلمون هذا الوقت بشغف بعد يوم طويل من الصيام، حيث يُستحب التفرغ للذكر والدعاء قبل الإفطار، والاستعداد لتناول وجبة الإفطار على التمر والماء، اتباعًا للسنة النبوية.

عدد ساعات الصيام اليوم 10 رمضان 2025

أما عن عدد ساعات الصيام في يوم الإثنين 10 رمضان 1446هـ / 2025م، فتبلغ 13 ساعة و30 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من أذان الفجر ويستمر حتى أذان المغرب.

عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025

دعاء قبل الافطار فى 10 رمضان 2025

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعِد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025

اللهم رحمتك أرجو فلا تكِلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسالك من خير ما سألَك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسالك أن تجعل كل قضاء قضيت لي خيرًا.

عدد ساعات الصيام في 10 رمضان 2025

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