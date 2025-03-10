ما الذي يجب على المسلمين عمله في شهر رمضان الكريم؟.. الافتاء ترد

ما يجب على المسلمين في رمضان.. شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم بشغف، حيث يُعتبر فرصة للتقرب إلى الله، وتجديد العهد معه، في هذا الشهر المبارك، يفترض على المسلمين الامتثال لأوامر الله، والتي تشمل الصوم، والصلاة، والاعتكاف، بالإضافة إلى التصدق وفعل الخير.

الصيام له فوائد عظيمة على المستوى الروحي والجسدي، إذ يعدّ فرصة للتطهير من الذنوب وتهذيب النفس، و فى هذا التقرير، يسلط موقع الموجز فيما الضوء على ما يجب على المسلمين في رمضان الكريم، مع الإشارة إلى الأعمال المستحبة والمفروضة التي تعزز من روحانية الشهر وتزيد من الثواب والبركة.

ما يجب على المسلمين في رمضان

ما الذي يجب على المسلمين عمله في شهر رمضان الكريم؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية سؤال حول ما الذي يجب على المسلمين عمله في شهر رمضان الكريم؟

وأجابت دار الإفتاء أنه يجب على المسلم أن يتحلى بمراقبة الله في كل أفعاله وأقواله، والابتعاد عن كل ما يُغضب الله من قول أو عمل، كما ينبغي له أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم والاستغفار، وأن يتحلى بالأخلاق الحسنة في تعاملاته مع الآخرين، فلا يصح التسبب في الفحش أو الجدال، وإذا تعرض للمشاكل أو الشتائم، يجب أن يرد قائلاً: "إني صائم" إرضاءً لله عز وجل، كما يستحب للمسلم القادر أن يعطف على الفقراء والمساكين بإخراج زكاة الفطر، التي تُعتبر طهرة للصائم.

ما يجب على المسلمين في رمضان

حكم صيام من نام أكثر اليوم في نهار رمضان

وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية سؤال حول حكم صيام من نام معظم اليوم في نهار رمضان؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن النوم خلال النهار في رمضان لا يُبطل الصيام، حتى لو نام الصائم طوال النهار، فصومه يبقى صحيحًا. ولكن، فإنه قد يفوت على نفسه فرصة الحصول على فضل العبادة والعمل في هذا الوقت، كما قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ]، وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ].

ما يجب على المسلمين في رمضان

ومع ذلك، فإن المالكية يعدّون الإكثار من النوم خلال النهار في رمضان من المكروهات، كما ذكر العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ]، ولا شك أن الثواب في الصيام يتناسب مع مقدار المشقة التي يتحملها الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ»، رواه الحاكم في "المستدرك".

ما يجب على المسلمين في رمضان

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