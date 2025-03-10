موعد الشروق اليوم الاثنين 10 رمضان 2025 في مدن مصر
يبحث العديد عن موعد الشروق اليوم الاثنين الموافق 10-3-2025م الموافق 24 شعبان 1446 هجرية في مصر، وذلك لتحديد الأنشطة اليومية بالإضافة لمعرفة أوقات الصلاة بدقة حيث تشرق شمس القاهرة 10 رمضان في تمام الساعة 6:11 صباحًا.
موعد الشروق اليوم 10 رمضان
وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم 10 رمضان 2025 في مدن ومحافظات مصر وفقًا لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة.
موعد الشروق اليوم
- موعد الشروق اليوم في الإسكندرية: الساعة 6:11 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في طنطا: الساعة 6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ: الساعة 6:14 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في الفيوم: الساعة 6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في الأقصر: الساعة 6:03 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في الوادي الجديد: الساعة 6:04 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في المنيا: الساعة6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في أسوان: الساعة 6:02 صباحًا
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- موعد الشروق اليوم في العاشر من رمضان: الساعة 6:11 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في المنصورة: الساعة 6:10 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في الزقازيق: الساعة 6:10 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في سوهاج: الساعة 6:11 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في بني سويف: الساعة 6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 6:11 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في المنصورة الجديدة: الساعة 6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في العين السخنة: الساعة 6:09 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في دمياط: الساعة 6:14 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في السويس: الساعة 6:05 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في البحر الأحمر: الساعة 6:01 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية: الساعة 6:04 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في أسيوط: الساعة 6:12 صباحًا
- موعد الشروق اليوم في مدينة 15 مايو: الساعة 6:14 صباحًا
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