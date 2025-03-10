موعد الشروق اليوم الاثنين 10 رمضان 2025 في مدن مصر

يبحث العديد عن موعد الشروق اليوم الاثنين الموافق 10-3-2025م الموافق 24 شعبان 1446 هجرية في مصر، وذلك لتحديد الأنشطة اليومية بالإضافة لمعرفة أوقات الصلاة بدقة حيث تشرق شمس القاهرة 10 رمضان في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد الشروق اليوم 10 رمضان

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم 10 رمضان 2025 في مدن ومحافظات مصر وفقًا لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم في الإسكندرية: الساعة 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم في طنطا: الساعة 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في كفر الشيخ: الساعة 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الفيوم: الساعة 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الأقصر: الساعة 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الوادي الجديد: الساعة 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم في المنيا: الساعة6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في أسوان: الساعة 6:02 صباحًا

موعد الشروق اليوم 10 رمضان



موعد الشروق اليوم في العاشر من رمضان: الساعة 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم في المنصورة: الساعة 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الزقازيق: الساعة 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم في سوهاج: الساعة 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم في بني سويف: الساعة 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم في المنصورة الجديدة: الساعة 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في العين السخنة: الساعة 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم 10 رمضان

موعد الشروق اليوم في دمياط: الساعة 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم في السويس: الساعة 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم في البحر الأحمر: الساعة 6:01 صباحًا

موعد الشروق اليوم في الإسماعيلية: الساعة 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم في أسيوط: الساعة 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم في مدينة 15 مايو: الساعة 6:14 صباحًا

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