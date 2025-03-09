موعد الشروق اليوم الأحد 9 رمضان 2025 في جميع المحافظات

موعد الشروق اليوم.. يعتبر وقت الشروق من أكثر اللحظات سحر وجمال في اليوم، حيث تعانق أشعة الشمس الأفق، معلنة بداية يوم جديد مليء بالحياة والنشاط.

موعد الشروق اليوم

يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم الأحد الموافق 9 رمضان 2025، وفقًا لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في القاهرة: 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في الإسكندرية: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في طنطا: 6:13 صباحً

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في المنصورة: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في الزقازيق: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في بني سويف: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في المنيا: 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في الإسماعيلية: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في سوهاج: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في السلمية: 6:37 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في دهب: 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في رفح: 6:03 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في قنا: 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في أسوان: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في مطروح: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في العريش: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في الخارجة: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في كفر الشيخ: 6:12 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في كفر الشيخ: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في المحلة الكبرى: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في بلطيم: 6:13 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في رأس سدر: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في مرسى علم: 5:56 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في العريش: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في الساحل الشمالي: 6:24 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في العين السخنة: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 9 رمضان في السلوم: 6:37 صباحًا

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