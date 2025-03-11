موعد الشروق اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025.. متى تشرق الشمس في مصر؟

يهتم المسلمون بمعرفة موعد الشروق اليوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان 2025، وذلك لأن شروق الشمس يعتبر من الظواهر الطبيعية اليومية التي تؤثر على الحياة بطرق متنوعة ومختلفة، بداية من تحديد مواعيد الصلاة وحتى التأثير على أنشطتنا اليومية والحياتية.

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، في جميع المحافظات وفقًا لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة القاهرة: 6:09 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة الإسكندرية: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة في طنطا: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة في المنصورة: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة الزقازيق: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة أسيوط: 6:07 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة سوهاج: 6:05 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة بني سويف: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة المنيا: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة قنا: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة أسوان: 6:10 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة مطروح: 6:26 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة الغردقة: 5:58 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة الإسماعيلية: 6:06 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة دمياط: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة شرم الشيخ: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة الفيوم: 6:11 صباحًا

موعد الشروق اليوم 11 رمضان 2025

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