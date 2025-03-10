حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان.. مع دخول شهر رمضان المبارك، يواجه بعض المسلمين الذين يعانون من عذر دائم مثل المرض المزمن أو كبار السن صعوبة في صيام الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، يثير السؤال حول إمكانية إخراج فدية صيام رمضان لهؤلاء الأشخاص منذ بداية الشهر، بدلاً من صيام الأيام المتبقية في حال عدم قدرتهم على الصيام، وفى هذا التقرير ينشر موقع الموجز فيما يلي الأحكام الشرعية المتعلقة حول حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان، ومدى جواز إخراج الفدية في الحالات الخاصة التي لا يستطيع فيها الشخص الصيام طيلة الشهر.

حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول جواز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بسبب عذر دائم منذ بداية الشهر الكريم، أو ما إذا كان يجب عليه إخراج الفدية يومًا بيوم.

وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز إخراج فدية الصيام من بداية شهر رمضان، وفقًا لما ذهب إليه بعض الفقهاء ومنهم السادة الأحناف.

هل يجوز إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع منذ بداية الشهر؟

و من جانبه أجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، موضحًا أن الأصل فيمن تجب عليه فدية الصوم بسبب عذر دائم، أن يُخرج الفدية يومًا بيوم، أو أن يدفعها دفعة واحدة في آخر الشهر، كما يجوز تقديم إخراج الفدية من بداية الشهر الكريم، وفقًا لما ذهب إليه السادة الأحناف، لكن لا يجوز إخراجها قبل دخول الشهر الكريم.

حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

وقت إخراج الفدية في رمضان

وفيما يخص وقت إخراج الفدية، اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذر دائم (وجمهور الفقهاء باستثناء المالكية)، على أنه يُجزئ إخراج الفدية يومًا بيوم بعد طلوع الفجر، ويمكن تقديمها قبل طلوع الفجر في الليلة السابقة، كما يجوز تأخيرها بحيث يتم دفعها جملة واحدة في آخر الشهر، وقد ذكر العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" أنه يجوز دفع الفدية مرة واحدة في آخر الشهر.

وقد ذكر الإمام النووي الشافعي في "المجموع" أن إخراج الفدية يكون بعد طلوع الفجر في يوم رمضان، ويجوز أن تُدفع قبل الفجر أيضًا، وقال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" أنه يمكن تأخير الفدية أو دفعها عن كل يوم على حدة أو بعد الفراغ منها. كما أشار الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" إلى أنه يمكن دفع الفدية لمسكين واحد جملة واحدة، ويجوز إخراجها يومًا بيوم.

وأوضح المفتي أن الشافعية يرون أنه لا يجوز تعجيل الفدية عن جميع أيام رمضان من بدايته، لأن ذلك يعتبر تقديمًا للحكم على سبب وجوبه، كما ذكر الإمام ابن رجب في "القواعد" أن العبادات، سواء كانت بدنية أو مالية، لا يجوز تقديمها قبل سبب وجوبها، لذا لا يجوز تعجيل إخراج الفدية عن جميع أيام رمضان، أما الحنفية فيجوز لديهم إخراج الفدية دفعة واحدة في بداية الشهر أو تأخيرها إلى آخره.

حكم إخراج فدية الصيام في بداية شهر رمضان

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