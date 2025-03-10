موعد أذان العشاء وتراويح اليوم العاشر من رمضان في محافظات مصر

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الإثنين.. وذلك يكون مع حلول سابع أيام شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 5 مارس 2025، حيث يرتقب المسلمون في غالبية أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان العشاء والتراويح، حيث يمثل هذا الأذان هو انطلاق صلاة العشاء، التي تعد من السنن العظيمة في الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد أذان العشاء اليوم الإثنين

حيث يحرص المسلمون على أداء صلاة العشاء والتراويح خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وذلك يكون تقربًا إلى الله عز وجل وطلبًا بهدف مغفرته، لما تحمله من أجر وثواب عظيم، فهي تعتبر من أهم العبادات التي تميز أجواء هذا الشهر المبارك وتعكس روحانيته أيضاً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الإثنين في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الإثنين في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم

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