موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في مختلف المحافظات
يعتبر معرفة موعد أذان الفجر من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في مختلف أنحاء مصر، خاصة لأولئك الذين يحرصون على أداء الصلاة في وقتها بالتزامن مع الإكثار من الطاعات خلال شهر رمضان المبارك، يختلف موعد أذان الفجر من محافظة إلى أخرى بسبب الفروقات الجغرافية بين المناطق.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواعيد صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 11 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة:4:43 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:49ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:44 ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:42ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:42 ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:45 ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:44ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:47 ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:40ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 4:58 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:34 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:40 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:07 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:30 ص
موعد أذان الفجر في حلايب: 4:25 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:33 ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:45ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:46ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:43 ص
موعد أذان الفجر في طابا: 4:29 ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:38ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:34 ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:46 ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:39 ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:40 ص
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