موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 رمضان 2025 في المحافظات

مع بدء الساعات الأولى لـ اليوم 10 رمضان 2025 ، يتطلع المسلمون في مختلف محافظات مصر لمعرفة مواعيد أذان الفجر التي تحدد بداية الصيام، حيث تختلف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى، ويأتي ذلك بسبب التفاوت الجغرافي بين المدن.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت صلاة الفجر في القاهرة والمحافظات، لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:49 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:45ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:43ص



موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:43ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:46ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:44ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:44ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:47ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:40ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:41ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 5:00 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:36 ص

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية





موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:40ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:08 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:31 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:26 ص

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:44ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:46ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:46ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:44

موعد أذان الفجر في طابا: 4:30ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:39ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:35ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:47ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:40ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:41ص

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