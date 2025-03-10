موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 رمضان 2025 في المحافظات
مع بدء الساعات الأولى لـ اليوم 10 رمضان 2025 ، يتطلع المسلمون في مختلف محافظات مصر لمعرفة مواعيد أذان الفجر التي تحدد بداية الصيام، حيث تختلف مواعيد الأذان من محافظة لأخرى، ويأتي ذلك بسبب التفاوت الجغرافي بين المدن.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت صلاة الفجر في القاهرة والمحافظات، لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.
موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:44 ص
موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:49 ص
موعد أذان الفجر في طنطا: 4:45ص
موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:43ص
موعد أذان الفجر في الزقازيق
موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:43ص
موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:46ص
موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:44ص
موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف
موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:44ص
موعد أذان الفجر في المنيا: 4:47ص
موعد أذان الفجر في قنا: 4:40ص
موعد أذان الفجر في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر في أسوان: 4:41ص
موعد أذان الفجر في مطروح: 5:00 ص
موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:36 ص
موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:40ص
موعد أذان الفجر في دمياط: 4:41 ص
موعد أذان الفجر في السلوم: 5:08 ص
موعد أذان الفجر في نويبع: 4:31 ص
موعد أذان الفجر في حلايب:4:26 ص
موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ
موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:44ص
موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:46ص
موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:46ص
موعد أذان الفجر في الحامول: 4:44 ص
موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:44
موعد أذان الفجر في طابا: 4:30ص
موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:39ص
موعد أذان الفجر في محافظة العريش
موعد أذان الفجر في العريش: 4:35ص
موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:47ص
موعد أذان الفجر في إدفو: 4:40ص
موعد أذان الفجر في إسنا: 4:41ص
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- موعد أذان الفجر في أسيوط
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- موعد أذان الفجر في الغردقة
- موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية
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- موعد أذان الفجر في السلوم
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