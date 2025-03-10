حكم دار الإفتاء في إستخدام البخاخ أثناء الصيام في نهار رمضان

شدد الشيخ عبد الرحمن أنور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن استخدام بخاخة الربو أثناء الصيام لا يفسده، وموضحًا بذلك أن المرضى الذين يعانون من مشكلات في التنفس يحتاجون دائماً إلى استخدامها بشكل ضروري لإستمرار حياتهم، حيث إنها تساهم في توسيع الشعب الهوائية وتسهيل عملية التنفس، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

هل يجوز استخدام البخاخ في نهار رمضان

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية له، اليوم الإثنين، أن الصيام لا يتأثر باستخدام البخاخة، حتى إذا شعر الصائم بطعمها في الحلق، مستشهدًا برأي الأطباء الذين قد أكدوا أن البخاخة لا تصل إلى الجوف وإنما تذهب مباشرة إلى الجهاز التنفسي، وبالتالي لا تعتبر من المفطرات.

ولفت أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسهيل ورفع الحرج، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (الحج: 78)، ولذلك يجوز للمريض استخدام بخاخة الربو في نهار شهر رمضان وقت الحاجة، وصيامه يبقى صحيحًا ولا يلزمه القضاء أيضاً.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الإسلام هو دين يراعي أحوال المكلفين، مشيرًا إلى أن المرض هو عذر شرعي يبيح بعض الرخص، ولكن إذا تمكن الصائم من الاستغناء عن البخاخة دون ضرر، فالأولى تجنبها احتياطًا للصيام.

أمراض تبيح الإفطار معها

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت الإجابة عن سؤال جاء إليها عن نوعية الأمراض التي يمكن عدم الصيام في حين الإصابة بها، حيث يقول السائل: "ما هو حدُّ المرض المبيح للإفطار؟".

وأظهرت دار الإفتاء المصرية أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضررٍ في النفس، أو زيادة في المرض، أو أيضاً تأخير في الشفاء، وذلك بإخبار أصحاب التخصص من الأطباء.

ولفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها، إلى أنه في هذه الحالة يلزم على المريض أن يفطر إذا تحقق من الضرر؛ وذلك حفاظًا على نفسه من الهلاك.

إليكم حكم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

اقرأ أيضاً:

حكم دار الإفتاء المصرية في القراءة من المصحف أثناء الصلاة

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب