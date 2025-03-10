موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025.. وعدد ركعاتها

موعد صلاة التراويح .. في إطار متابعة مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، يتساءل الكثير من المسلمين عن مواعيد صلاة التراويح، التي تعد من أهم العبادات التي يؤديها المسلمون في ليالي رمضان.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025، حيث يحرص المسلمون على أدائها بعد صلاة العشاء، وندعوكم للتعرف على التفاصيل الدقيقة لأوقات الصلاة في هذا اليوم المبارك.

موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن صلاة التراويح يمكن أداؤها في المنزل، سواء للمرضى أو النساء، سواء كانت فردية أو في جماعة، وبين أن طريقة أدائها مشابهة للصلاة العادية، حيث يبدأ المصلي بتوجيه نفسه نحو القبلة ثم يبدأ التكبير ويقرأ دعاء الاستفتاح سرًا، وأكد الشيخ الأطرش أن طريقة أداء صلاة التراويح في المنزل كالتالي:

يستقبل المصلي القبلة عند أداء صلاة التراويح.

يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح سرًا قبل بداية الصلاة.

يبدأ المصلي بأداء ركعتين ثم يسلم، ويكرر الركعات بنفس الطريقة حتى يكتمل العدد من 8 إلى 20 ركعة.

يتم أداء صلاة التراويح ركعتين ركعتين، مع السلام بعد كل ركعتين، ويجب أن تكون منفصلة عن صلاة الوتر.

موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التراويح هي سنة نبوية في أصلها، بينما هي عمَرية في كيفية أدائها وعدد ركعاتها (ثلاث وعشرون ركعة مع الوتر)، وهو ما اتفق عليه غالبية العلماء والفقهاء، وأضافت أن الاقتصار على ثماني ركعات ثم الإيتار بثلاث ركعات، كما يفعله الكثير من الناس، يعد مجزيًا وموافقًا لأصل السنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أكدت دار الإفتاء أنه يثاب المصلي على أدائها بهذا الشكل، حتى وإن كانت أقل من الثمانية ركعات، وفقًا لما أفتى به فقهاء الشافعية.

موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

في يوم 10 رمضان 2025، سيؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساءً. بعد أداء صلاة العشاء، يمكن للمسلمين أداء صلاة التراويح التي تعد من السنن المستحبة في رمضان، ويستحب للمصلين التفرغ بعد العشاء لقراءة القرآن الكريم وأداء صلاة التراويح في جو من الخشوع والعبادة، حيث يعتبر هذا الوقت فرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة التراويح اليوم 10 رمضان 2025

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