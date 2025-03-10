حكم سجدة التلاوة بدون وضوء.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع

حكم سجدة التلاوة بدون وضوء، يحرص الكثير من المسلمين على ختم القرآن في رمضان، مما قد يجعل الكثير منهم عن حكم الشرع في سجدة التلاوة بدون وضوء، وخاصة لو كان يقرأ القرآن من الهاتف مثلًا أو من الذاكرة.

حكم سجدة التلاوة بدون وضوء، ويستعرض الموجز ما أفتت به دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة، وجاء ردها على لسان الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

سجدة التلاوة

هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة أم لا يشترط؟

حكم سجدة التلاوة بدون وضوء، وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى: بالنسبة لمسألة سجدة التلاوة، فمثلًا شخص يقرأ من المصحف وجاءت آية سجدة التلاوة في سورة من سور القرآن مثل سورة " الحج، السجدة، العلق أو آخر النجم"، أي إن كان الموضع جاءت السجدة فيجب أن نسجد.

ماذا قال جمهور الفقهاء في الوضوء بسجدة التلاوة؟

وتسائل أمين الفتوى هل يجب أن يكون المسلم متوضأ في سجدة التلاوة؟، مضيفًا: نعم يجب أن أكون متوضأ فسجدة التلاوة تأخذ نفس أحكام الصلاة من حيث أن أكون متوضأ ومتجه للقبلة ولابد وأن أكون ساتر العورة وهذا قول جمهور الفقهاء.

الإفتاء: بعض العلماء لم يشترط الوضوء لسجود التلاوة

وتابع أمين الفتوى في هذه المسألة وبعض العلماء قالوا لا يشترط أن يكون هناك طهارة، فلو تعذر عليك الوضوء والطهارة فلا مانع، ونرجوا من الله القبول، ولكن الأولى والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة عند سجدة التلاوة.

ما هي سجدة التلاوة؟

سجدة التلاوة هي عبارة عن سجدة تسجد عند قراءة أو سماع آية فيها ذكر السجود، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ما ورد في سجدة التلاوة من أحاديث

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه". رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" و”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ". رواه مسلم.

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