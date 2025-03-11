دعاء 11 رمضان 2025.. في هذا اليوم المبارك، الموافق 11 من شهر رمضان 2025، تتجدد نفحات الإيمان وتعلو الأصوات بالدعاء، راجين من الله القبول والمغفرة، ففي هذه الأيام الفضيلة، يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء، سائلين الله الرحمة والبركة وتحقيق الأمنيات.

ويعد شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب إلى الله والاستغفار، حيث تتضاعف الحسنات وتفتح أبواب السماء لاستجابة الدعوات، وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز في التقرير التالي، دعاء 11 رمضان 2025 ، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دعاء 11 رمضان 2025

دعاء 11 رمضان 2025

اللهم في هذا اليوم المبارك اجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين، واغفر لنا ذنوبنا، دقّها وجلّها، ما علمنا منها وما لم نعلم.

اللهم برحمتك تجاوز عن تقصيرنا، وارزقنا قلوبًا خاشعة، وصدورًا منشرحة، وأعمالًا صالحة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وبلّغنا ليلة القدر، واغفر لنا، ولأحبابنا، ولوالدينا، ولأهلنا، وأمواتنا، ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد كتبت لنا الرحمة والمغفرة، وعتقت رقابنا من النار، وجعلتنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

دعاء 11 رمضان 2025

الادعية المتسجابة في شهر رمضان 2025

ويعتبر الدعاء من أعظم وسائل القرب من الله، حيث يفتح للعبد أبواب الرحمة والقبول، ويعظَّم فضله خلال شهر رمضان لما يحمله من بركة وخصوصية، فهو فرصة ذهبية لتحقيق الأمنيات، ومحو الذنوب، ونيل رضا الله، سواء بدعواتنا لأنفسنا أو لمن نحب، وفيما يلي أبرز الادعية المتسجابة في شهر رمضان 2025:

اللهم يا رحيمًا وسع إحسانك الوجود، ويا غفورًا شمل كل شيء بعفوك، ويا غنيًا جاد على عبادك بكرمك، ويا نورًا أضاء الكون بجلالك وعظمتك، افتح لنا في هذه اللحظة أبواب الخير، وهيّئ لنا من الأسباب أحسنها وأيسرها.

اللهم إني أعوذ بك من حزن يثقل القلب، وذنب يحرم الفرح، ومن هموم الدنيا ومتاعبها، اللهم اجبر خاطري جبراً يليق بكرمك، وأكرمني ببشائر الخير، وأيام تملؤها السعادة، ورحمات متتابعة، وعافية تدوم، ويقين يريح الفؤاد.

يا رب، أنت أعلم بما في قلبي، فارزقني طمأنينة تغمر روحي، وأعوذ بك من ضيق لا يُحكى، وحزن لا يُفهم، اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم، واجعلني أفوض أمري كله إليك، فأنت حسبي ووكيلي.

اللهم إذا ضاقت بنا السبل، واشتدت الأزمات، وأحاطت بنا الهموم، ففرّج كروبنا، واكشف غمومنا، وأغث قلوبنا، واحفظنا من تشتت الأمر، ومسّ الضر، وضيق الصدر، وعذاب القبر، وتقلّب الدهر، والعسر بعد اليسر، والعقوق بعد البر، وامنن علينا بالعافية والستر.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، الفاتح لما أُغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه، حق قدره ومقداره العظيم.

دعاء 11 رمضان 2025

امساكية 11 رمضان 2025

أعلنت إمساكية شهر رمضان عن مواعيد الإمساك وأذان الفجر ليوم الثلاثاء الموافق 11 رمضان، وذلك وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في المحافظات الأخرى.

ويحين موعد السحور في الساعة 2:23 صباحًا، بينما يكون الإمساك عند الساعة 4:23 صباحًا، يليها أذان الفجر في تمام الساعة 4:43 صباحًا، أما موعد الإفطار لهذا اليوم، فيرفع أذان المغرب عند الساعة 6:01 مساءً، ويلي ذلك صلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 7:18 مساءً، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام لهذا اليوم 13 ساعة و38 دقيقة، راجين من الله القبول والبركة في هذا الشهر الفضيل.

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