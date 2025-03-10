دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025.. "اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ذنوبي"

دعاء قبل الافطار .. في 10 رمضان 2025.. مع اقتراب موعد الإفطار في اليوم العاشر من رمضان 2025، يحرص المسلمون على ترديد أدعية قبل الإفطار، طلبًا للرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

ويعتبر هذا الوقت من أوقات الاستجابة، حيث يكون المؤمنون في انتظار اللحظة المباركة التي يتم فيها الإفطار بعد يوم من الصيام، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025 التي يمكن ترديدها في هذا الوقت الفضيل.

دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

أوصى النبي ﷺ بالإكثار من الدعاء قبل الإفطار، حيث يعتبر من أوقات استجابة الدعاء، وقد قال ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» (رواه الترمذي)، ويعتبر الدعاء في هذا الوقت فرصة ذهبية لطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، كما يُستحب أن يدعو الصائم لنفسه ولأسرته وأحبائه بطلب الخير والبركة في الدنيا والآخرة.

دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025

الادعية المستجابة في رمضان 2025

اللهم إني أسالك في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان أن تجعلني من عبادك الصالحين، اللهم بارك لي في مالي وصحتي وأهلي، واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر يا غفور يا رحيم.

اللهم اجعل هذا اليوم مليئًا بالخير والبركة، واكتب لنا فيه المغفرة والرحمة والرزق الحلال، وأعنا فيه على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم بارك لي في أيامي واجعلني من عبادك الذين رضيت عنهم، اللهم اغفر لي خطاياي كلها، ووفقني لصيامي وقيامي وقراءة القرآن.

يا الله، نسألك في اليوم العاشر من رمضان أن تعيننا على فعل الخيرات، وأن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا، وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك.

اللهم اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل بلاء عافية، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم بارك لي فيما رزقتني، وقنعني بما أعطيتني، واجعلني من الشاكرين.

دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

ومن دعاء الإفطار: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت»، «اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين».

«يا رب، نسألك أن ترزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلًا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحًا لا تسعد إلا في ذكرك».

«اللهم سدد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجًا، واكتبنا عندك من الشاكرين».

دعاء قبل الافطار في 10 رمضان 2025

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