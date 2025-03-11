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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

 موعد اذان المغرب اليوم .. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على متابعة مواعيد الإفطار يوميًا، لمعرفة موعد أذان المغرب والاستعداد لتناول وجبة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025 في محافظة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، مع مراعاة فروق التوقيت بين المدن المصرية.

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 موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 11 رمضان 2025

في يوم 11 رمضان 2025، تبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و38 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من موعد الإمساك قبل الفجر ويستمر حتى أذان المغرب، ومع تتابع أيام الشهر الكريم، يحرص المسلمون على استثمار هذه الساعات في الطاعة والعبادة، سائلين الله القبول والمغفرة.

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دعاء عند سماع الاذان في 11 رمضان 2025

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة دعاء يقال عند سماع أذان المغرب، وهو من الأدعية التي تحمل معاني الاستغفار والرجاء. فقد روى السلف الصالح أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا عند غروب الشمس: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، وقد ورد هذا الدعاء في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي".

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 موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

يحين موعد أذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:01 مساءً، حيث يترقب الصائمون هذه اللحظة لإنهاء صيامهم بعد يوم من العبادة والطاعة، ومع غروب الشمس، تحين لحظة الإفطار، وهي من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الدعاء، راجين من الله القبول والمغفرة في هذا الشهر الكريم.

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 موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 11 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية 11 رمضان 2025، جاءت مواعيد الصيام والصلاة في محافظة القاهرة على النحو التالي، مع مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات: يحين موعد السحور في الساعة 2:23 صباحًا، يليه الإمساك عند 4:23 صباحًا، وأذان الفجر في تمام 4:43 صباحًا، أما موعد الإفطار، فيرفع أذان المغرب في الساعة 6:01 مساءً، وتُقام صلاة العشاء والتراويح في تمام 7:18 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2025 pdf.. موعد صلاة الفجر وآذان المغرب أول يوم
 موعد اذان المغرب اليوم 11 رمضان 2025

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