دعاء قبل السحور اليوم 12 رمضان 2025، يستحب للمسلم أن يكثر الدعاء في كل لحظات شهر رمضان المبارك، وخاصة وقت السحو لأنه وقت لاستجابة الدعاء، ويستعرض الموجز عدد من الأدعية المباركة يمكن الدعاء بها قبل السحور في اليوم 12 من رمضان.

دعاء قبل السحور اليوم 12 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 12 رمضان 2025، - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

دعاء قبل السحور اليوم 12 رمضان 2025

دعاء قبل السحور اليوم 12 رمضان 2025، - اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

أدعية مُستجابة في رمضان

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَنَجَّنَا مِنَ النَّارِ، وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِنَا، وَتَقَبَّلْ مِنَّا صَالِح أَعْمَالِنَا.

- اللَهُمَّ ارَزُقْنِي مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، وَاغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ.

- اللّهُمَّ لَا تَرُدَّ لَنَا دُعَاءً، وَلَا تُخِيبُ لَنَا رَجَاءً، وَلَا تَسْكُنُ أَجْسَادَنَا دَاءً، وَادْفَعْ عَنَّا كُلَّ بَلَاءٍ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الصَّابِرِينَ، وَآعِنَّا عَلَى طَاعَتِكَ

وَوَفَقْنَا لِمَا تَحِبّ وَتَرْضَى.

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسِيرُونَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلِأَهْلِنَا وَلِأَحْبَابِنَا.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ حَيَاتَنَا فِي طَاعَتِكَ، وَامْلَاً قُلُوبَنَا بِالْحُبّ وَالرَّحْمَةِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَعْمَارِنَا وَأَرْزَاقِنَا.

- اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَشْكُرُونَكَ عَلَى نِعْمَتِكَ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى البَلاءَ، وَيَسْعَوْنَ إِلَى رِضَاكَ.

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