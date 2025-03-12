تعرف على عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب 12 رمضان 2025

موعد اذان المغرب.. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يترقب الصائمون موعد أذان المغرب وانتهاء ساعات الصيام، خاصة مع طول النهار واختلاف عدد ساعات الصيام يوميًا، وفي يوم 12 رمضان 2025، يبحث الكثيرون عن الوقت المتبقي حتى الإفطار، لمعرفة عدد الساعات والدقائق المتبقية على رفع الأذان.

في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب في محافظة القاهرة، مع مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات المختلفة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك 2025، تم تحديد مواعيد الإفطار والسحور والإمساك ومواقيت الصلاة على مدار الشهر الكريم، ويحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:01 مساءً بتوقيت القاهرة، ليبدأ الصائمون إفطارهم بعد يوم طويل من الصيام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم في هذه الأيام المباركة، اكتب لي الخير في كل خطوة أخطوها، وابعد عني الحزن والهم، وارفع عني البلاء، ويسر لي أمري يا رب العالمين.

يا من بيده ملكوت كل شيء، ارزقني من حيث لا أحتسب، وألهمني الصبر والقوة على ما لا أعلم، اللهم يا معز يا مذل، تهب الملك لمن تشاء وتنزعه ممن تشاء، ارزقني التوفيق وسدد خطاي.

يا مجيب الدعاء، يا خير من يُسأل، أسألك أن تحقق لي أحلامي، وتيسر لي أمري، وتوفقني لما تحب وترضى، اللهم اقض حاجتي واذهب عني الهم والحزن.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الفطور للصَّائم

يعد دعاء الصائم عند الإفطار من السنن النبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" (رواه أبو داوود)، ويستحب أن يكون الدعاء في رمضان مستمدًا من أدعية القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث علمنا الله عز وجل كيف ندعوه من خلال الآيات الكريمة، كما بيّن لنا النبي أفضل الدعوات الجامعة للخير.

لكن إلى جانب الأدعية المأثورة، فإن الدعاء الصادق من القلب يحمل خيرًا عظيمًا لكل مسلم، ولهذا أوصى العلماء بأن يكون الدعاء شاملًا، يبدأ بالثناء على الله، ثم يشمل الأدعية الواردة في القرآن والسنة، بالإضافة إلى ما يخص به العبد نفسه من طلبات ورجاء إلى ربه.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 12 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 رمضان 2025 في تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت القاهرة، ليبدأ المسلمون أداء صلاة العشاء تليها صلاة التراويح، التي تعد من أهم العبادات في هذا الشهر المبارك، حيث يجتهد الصائمون في القيام والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة.

موعد اذان الفجر غدًا 13 رمضان 2025

يحين موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 رمضان 2025 في تمام الساعة 7:18 مساءً بتوقيت القاهرة، ليبدأ المسلمون أداء صلاة العشاء تليها صلاة التراويح، التي تعد من أهم العبادات في هذا الشهر المبارك، حيث يجتهد الصائمون في القيام والدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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