مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 رمضان 2025 في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. تعد الصلاة من أركان الإسلام الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياة المسلم، فهي تعبر عن علاقة العبد بربه ووسيلة للتقرب إليه، فرضت على المسلمين في مكة قبل الهجرة، وهي أول عبادة أوجبها الله على عباده، وهي أيضاً أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وجاء ذكرها في الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، كما وردت في القرآن الكريم في العديد من الآيات التي تؤكد أهمية الصلاة، ومنها قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، كما وردت أيضاً في سورة البقرة الآية 43: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾، لذا فإن الصلاة ليست مجرد عبادة بل هي أساس الدين وعموده، وتعتبر من أولى أولويات المسلم في حياته.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 12 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

وقت صلاة الظهر 12:05 م

وقت صلاة العصر 29: 3 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:48 ص

وقت صلاة الظهر 12:10 م

وقت صلاة العصر 3:33 م

وقت صلاة المغرب 6:06 م

وقت صلاة العشاء 7:23 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 3:24 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

وقت صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:50 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

وقت صلاة الظهر 11:59 ص

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م

مواقيت الصلاة



كما يعد الإقبال على الصلاة عبادة عظيمة تحمل في طياتها تطهيرًا للنفس وتهذيبًا للقلب، قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ سورة العنكبوت الآية 45، كما أنها لا تقتصر على كونها عبادة فردية بل هي أيضًا وسيلة لبناء المجتمع وتقويته، حيث يلتقي المسلمون في مساجدهم لتأدية الصلاة في جماعة، وهذا يعزز روح التعاون والتآخي بينهم.

كما أن الصلاة ليست مجرد طقوس، بل نورٌ وهداية، وأمانٌ للمؤمن في دنياه وآخرته، فمن أقامها أقام دينه، ومن تركها كان على خطر، فقد جاءت آيات عديدة تحذر من تركها والتهاون بها، ومنها قوله تعالى في سورة مريم الآية 59: ﴿فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾، ومن يتركها أيضاً يُحرم من البركة في حياته، ويعيش في ضيق وشقاء، كما قال الله تعالى في سورة طه الآية 124: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾.

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