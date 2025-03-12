موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

موعد اذان المغرب اليوم .. مع استمرار أيام شهر رمضان المبارك، يترقب المسلمون يوميًا موعد أذان المغرب للإفطار بعد يوم طويل من الصيام، حيث يحرص الكثيرون على متابعة المواقيت الدقيقة للصلاة، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وفي هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025، في محافظة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت للمقيمين في المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى عدد ساعات الصيام لهذا اليوم.

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 12 رمضان 2025

يصوم المسلمون يوم 12 رمضان 2025 لمدة 13 ساعة و39 دقيقة، حيث يبدأ الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا، فيما يحين أذان المغرب وموعد الإفطار في الساعة 6:01 مساءً، ومع استمرار أيام الشهر الفضيل، يتزايد الإحساس بروحانيات رمضان، حيث يتقرب الصائمون إلى الله بالصلاة والدعاء، سائلين المغفرة والرحمة.

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

دعاء عند سماع الاذان

يعد وقت الإفطار من أعظم لحظات استجابة الدعاء، فقد قال النبي ﷺ: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد" (رواه ابن ماجه)، وكان من دعائه ﷺ عند الإفطار: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت"، كما كان يقول أيضًا: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله".

كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم الصحابة دعاءً يقال عند سماع أذان المغرب، حيث روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي”، ويعد هذا الدعاء من الأدعية المستحبة في هذا الوقت المبارك، حيث يُستحب للمسلم أن يغتنم لحظة الأذان في الدعاء والاستغفار، راجيًا من الله المغفرة والرحمة والقبول.

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

يترقب الصائمون لحظة غروب الشمس للإفطار بعد يوم من الصيام، حيث يحين موعد أذان المغرب اليوم الأحد 12 رمضان 2025 في تمام الساعة 6:01 مساءً. ومع رفع الأذان، يجتمع المسلمون على موائد الإفطار، مستشعرين بركة الشهر الفضيل وأجواءه الروحانية.

مواعيد الصلاة اليوم 12 رمضان 2025

بحسب إمساكية شهر رمضان، يحين موعد السحور يوم الأربعاء 12 رمضان 2025 في الساعة 2:22 صباحًا، ويكون الإمساك عند الساعة 4:22 صباحًا، فيما يحين أذان الفجر في تمام الساعة 4:42 صباحًا، أما موعد الإفطار فيرفع أذان المغرب في الساعة 6:01 مساءً، تليه صلاة العشاء والتراويح في الساعة 7:10 مساءً، وبهذا، يبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و39 دقيقة.

موعد اذان المغرب اليوم 12 رمضان 2025

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