موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 رمضان في المحافظات

مع اقتراب وقت السحور والاستعداد لصلاة الفجر، يحرص المسلمون في مختلف محافظات مصر على معرفة مواعيد الأذان لضبط عباداتهم وأداء الصلاة في وقتها، حيث يختلف موعد أذان الفجر من مدينة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 12 مارس في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في القاهرة: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:47 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:42ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:41ص



موعد أذان الفجر في الزقازيق

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:41 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:44ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:42ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:45 ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:38ص

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:57 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:33 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:39 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 5:05 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:24 ص



موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:32ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:44ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:43ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:42 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:28ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:36ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:32 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:44 ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:38 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:39 ص

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