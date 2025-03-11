حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر.. الإفتاء توضح

حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر، مع بداية شهر رمضان تكثر الأسئلة حول احتساب زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهيه، ولعل من الأسئلة التي ترددت كثيرًا مؤخرًا هو حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر.

حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر، وقد ردت دار الإفتاء على هذه المسألة بالتفصيل ويستعرض الموجز ما جاء في فتواها.

زكاة الفطر

حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر

حكم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر، وأوضحت دار الافتاء حكم الشرع في هذه المسألة وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.

وتابعت دار الإفتاء في فتواها المنشورة على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

وفي السياق ذاته كشفت دار الإفتاء المصرية في منشور آخر حكم الشرع في مسألة جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا.



وقالت الدار: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا، متابعة: الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

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