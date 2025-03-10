زكاة الفطر 2025.. دار الإفتاء المصرية تحدد موعد إخراجها وقيمتها

يبحث عدد ضخم من المواطنين عن زكاة الفطر هذا العام وموعد إخراجها وأيضاً الحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام كي تجيب دار الإفتاء المصرية عن هذه التساؤلات عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل ومعلومات مهمة عن زكاة الفطر

قيمة زكاة الفطر وموعدها

لقد حدد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمة زكاة الفطر في العام الحالي 2025 وهذا بمبلغ وقدرة 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد بالأسرة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن تقدير مبلغ قيمة الزكاة هذا العام قد تم بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لافتاً إلى أن قيمة الزكاة هي تعتبر حد أدنى عن كل فرد، وذلك مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وفيما يخص موعد إخراج زكاة الفطر، قد أوضح الدكتور نظير محمد عياد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.

قيمة تحديد فدية الصيام

لقد تم تحديد قيمة فدية الصيام للأفراد الذين يعجزون عن أداء هذه الفريضة وذلك لسبب شرعي، حيث تم بالفعل تحديد قيمة الفدية بمبلغ وقدره (30 جنيهًا).

من هي الحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام

وبالنسبة للحالات التي لا تجزئ فيها الفدية عن الصيام، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الحالات الأتية:

وحينما يفطر الفرد بسبب مرض يرجى شفاؤه، حيث يلزم على الفرد القضاء عقب شهر رمضان المبارك إذا كان قادرًا على الصيام عقب شفائه، ولا تجزئ الفدية عن قضاء الصيام.

وأيضاً إفطار الفرد بسبب السفر، حيث يجب الصيام عقب انقضاء شهر رمضان المبارك للأشخاص الذين فطروا بسبب السفر، حيث لا تجزئ الفدية عن القضاء، وذلك في حالة كون الشخص قادر على الصيام.

وبالإضافة إلى إفطار المرأة الحامل، حيث يلزم قضاء المرأة تلك الأيام عقب الوضع، وذلك في حالة إذا كانت المرأة قادرة على الصيام عقب وضعها.

وأيضاً إفطار المرأة بسبب الرضاعة، حيث يلزم على المرضعة قضاء تلك الأيام عقب شهر رمضان، وإذا كانت السيدة المرضعة قادرة على الصيام.

قيمة زكاة الفطر

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