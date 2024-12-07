حكم الشرع في إعطاء زكاة المال لشقيقة الزوج.. الإفتاء توضح

أوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، حكم الشرع في إعطاء شقيقة الزوج زكاة الفطر، وهل تدخل ضمن المسحقين للزكاة إذا كانت فقيرة، أم أن النفقة عليها واجبة



جواز إعطاء زكاة المال لشقيقة الزوج



وقال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لشقيقة الزوج في حال كانت من الفقراء أو المحتاجين.



وأشار أمين الفتوى في إجابته إلى أنه لا مانع شرعًا من إعطاء شقيقة الزوج من زكاة الفطر، مضيفًا: "لا مانع شرعيًا من أن يُخرج الزوج أو الزوجة زكاة الفطر لها".

مشروعية إعطاء زكاة المال لأقارب الزوج



وتطرق أمين الفتوى في إجابته إلى مسألة أخرى وهي مدى مشروعية إعطاء زكاة المال لأقارب الزوج قائلًا: :يمكن كذلك إخراج الزكاة للأخوات من الأقارب إذا كانوا في حاجة إليها، بشرط أن يكون دخلهم أقل من احتياجاتهم الأساسية.

الهدف من فرض الزكاة



وأوضح الدكتور محمد عبد السميع في إجابته أهداف الشرع من فرض زكاة المال على الفرد المسلم، مشيرًا إلى أن الزكاة تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي.

زكاة المال أفضل الطرق لتحقيق الرحمة



ونوه أمين الفتوى إلى أن تقديم زكاة المال لمن هم في حاجة إليها سواء من الأقارب وذوي الأرحام أو للغرباء ممن هم في حاجة إلى المال تُعد من أفضل الطرق لاحقيق الرحمة والتعاون بين المسلمين.



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