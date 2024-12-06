مفتي الجمهورية: العقل يساهم في تفسير العلاقة بين النصوص الدينية والتطبيقات العملية

دور العقل في الإسلام.. كشف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن أهمية العقل في الإسلام، حيث اعتبره "حاكمًا وضابطًا وميزانًا لكل شيء"، وأوضح خلال مداخلته في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن العقل يعمل بشكل تكاملي مع الأدلة النقلية في الإسلام لتحقيق الفهم الصحيح، وأكد أن العقل يساهم في تفسير العلاقة بين النصوص الدينية والتطبيقات العملية، ويرصد الموجز أبرز تصريحاته

التكامل بين العقل والنقل

أشار مفتي الجمهورية إلى أن الدين لا يظل ثابتًا إلا بوجود أدلة عقلية بجانب الأدلة النقلية. وقال إن الإسلام يعتمد على تفاعل العقل مع الوحي لتجنب الحيرة لدى الإنسان، مضيفًا أن الآية "نور على نور" تشير إلى تفاعل نور الوحي مع نور العقل لتحقيق الفهم الكامل للدين.

الفتوى ووسائل التقنية الحديثة

وفيما يتعلق بالعمل داخل دار الإفتاء، أبدى الدكتور نظير عياد إعجابه بسرعة تجاوب دار الإفتاء مع قضايا العصر والتطورات التقنية الحديثة. وأكد على دور دار الإفتاء في استخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية لنشر الفتاوى السليمة، معتبرًا أن هذا يساهم في مواجهة التحديات المعاصرة.

الفتوى والتفاعل مع القضايا العالمية

وفي إطار الحديث عن دور دار الإفتاء في الشأن العالمي، أوضح مفتي الجمهورية أن إرسال مبعوثين من دار الإفتاء لدول العالم يخضع للقانون، ولكنه أكد أن دار الإفتاء تشارك في هذا الدور عبر الدعوات الخاصة التي ترد إليها، مما يساهم في تعزيز التواصل مع المجتمعات الدولية.

ودعا الدكتور نظير عياد إلى ضرورة إعادة اتزان البنية العقلية باستخدام الأدلة النقلية والتدبر فيها، ليظل الإنسان قادرًا على فهم الدين بشكل متكامل ومستنير.

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