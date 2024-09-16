أبرزهم المفتي السابق وواعظة بالأوقاف.. الرئيس السيسي يكرم 7 رموز دينية باحتفالية المولد النبوي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام، على تكريم عددًا من الشخصيات البارزة التي أسهمت بعلمها وجهودها في العمل الدعوي، وذلك تقديرًا لتفانيهم في خدمة الدين والمجتمع، ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف، حصل هؤلاء المكرمون على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تكريمًا لإسهاماتهم المميزة.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق

أسماء المكرمين في احتفال المولد النبوي الشريف

يستعرض الموجز فيما يلي أسماء المكرمين في احتفال المولد النبوي الشريف 2024:

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق

حصل على التكريم تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة دار الإفتاء المصرية على مدار 11 عامًا، حيث قدم العديد من الفتاوى والإسهامات في تطوير العمل الديني.

الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق

يُعد أحد علماء الرعيل الأول الذين خدموا وزارة الأوقاف ودينهم الحنيف، وقدم إسهامات جليلة في نشر تعاليم الدين الإسلامي وتعزيز القيم الدينية في المجتمع.

الدكتور هشام عبد العزيز رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بديوان عام وزارة الأوقاف

كرّم لمساهماته الكبيرة في رئاسة القطاع الديني بالوزارة، حيث عمل على تطوير برامج العمل الدعوي والاتصال السياسي.

المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السابق

تم تكريمه نظير جهوده البارزة في الإشراف على المشروعات الهندسية المتعلقة بالمساجد والمنشآت الدينية التابعة لوزارة الأوقاف.

الشيخ سامي الشعراوي نجل الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي

نال التكريم اعترافًا بدوره في الحفاظ على إرث والده الديني الكبير والمساهمة في نشر قيم الدعوة الإسلامية.

احتفالية المولد النبوي

وزير الأوقاف الصومالي

كذلك كرم الرئيس السيسي من خارج مصر وزير الأوقاف الصومالي.

تكريم الواعظات ودعم الرئيس السيسي للمرأة

كما كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال فاطمة عنتر الواعظة الدينية بوزارة الأوقاف، وعلقت الواعظة على التكريم قائلة "تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وسام على صدري، وأكبر دليل على دعمه للمرأة عمومًا، والواعظات بشكل خاص.

فاطمة عنتر الواعظة الدينية

وأشارت إلى أن الرئيس أكد في أكثر من لقاء مع وزير الأوقاف دعمه الكامل لفكرة عمل الواعظات للسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد".وأضافت الدكتورة فاطمة: "لا يمكننا أن ننسى الموقف الداعم لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وثقته الغالية في الواعظات، وترشيحه لي شخصيًا نيابة عن كل واعظات مصر".

وتابعت قائلة: "هذا التكريم ليس لي بمفردي، بل هو تكريم لكل واعظات مصر، وأهديه لهن جميعًا، لأن جميع الواعظات يعملن بإخلاص وجد وتفاني منقطع النظير".

الاحتفاء بجهود العلماء والدعاة

تأتي هذه التكريمات في إطار حرص الدولة على دعم العلماء والدعاة، بالإضافة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المرأة في العمل الدعوي والديني، مما يعزز من القيم الروحية والدينية داخل المجتمع المصري.

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