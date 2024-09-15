خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. والاحتفال بـ المولد النبوي الشريف

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. خطبة الجمعة هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي فرصة عظيمة لتجمع المسلمين في المساجد للاستماع إلى كلمة الله وتذكيرهم بواجباتهم وحقوقهم. تحمل هذه الخطبة أهمية بالغة على المستوى الفردي والمجتمعي.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

يقدم لكم موقع الموجز، خطبة الجمعة القادمة لـ وزارة الأوقاف، حيث حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي تأتي بالتزامن مع مولد أشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسل، لذلك من المتوقع أن تتناول خطبة الجمعة سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كنوعاً من الاحتفال بمولده الطاهر.

الإحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم

لقد كان ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضاً من الرحمة الإلهية على التاريخ البشري، حيث يصف القرآن الكريم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لا تقتصر على النمو الشخصي، وتزكية النفس، والمعرفة، والهداية إلى الصراط المستقيم، وتقديم حياة روحية ومادية سعيدة للناس. كما أن هذه الرحمة لا تقتصر على ظرف تاريخي محدد، بل تمتد عبر التاريخ كله، "وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم".

والاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال وأفضل أعمال التقرب إلى الله، لأنه تعبير عن السعادة والحب للنبي، وحب النبي من أصول الإيمان.

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو احتفال به، وهو عمل ثابت شرعاً ولا حرمه فيه، فهو عمل تعتمد عليه حتى لا تقع في الخطأ، وفقًا لدار الإفتاء.

لقد عرف الله العالم بمقام نبيه، فعرف الوجود كله باسمه، ورسالته النبوية، ومقامه الروحي، ومكانته عنده.،ذلك فإن الكون في سعادة دائمة ونعيم مطلق نتيجة لنور الله، وفرجه، وحجته، وبركاته للعالمين.

وقد اعتاد أجدادنا الصالحون منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين الاحتفال بمولد حبيبنا بإحياء ليلة مولده بمختلف أنواع الطاعات كإطعام الفقراء وتلاوة القرآن والدعاء والإنشاد الديني وخاصة مدحه، وقد وثق ذلك كثير من المؤرخين كالحافظ ابن الجوزي والحافظ ابن كثير والحافظ ابن دحية الأندلسي والحافظ ابن حجر وآخر الحافظين الإمام السيوطي رضي الله عنهم أجمعين.

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أهداف خطبة الجمعة

التذكير بأوامر الله ونواهيه: تذكير المسلمين بأوامر الله ونواهيه، وحثهم على طاعة الله ورسوله.

نشر العلم الشرعي: نشر العلم الشرعي وتوضيح الأحكام الفقهية.

تربية النفوس: تربية النفوس على الأخلاق الفاضلة والقيم الإسلامية.

توجيه المجتمع: توجيه المجتمع نحو الخير والفضيلة، وحل المشكلات التي تواجهه.

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