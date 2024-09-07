بالصور.. لقاء ثلاثي بين الأزهر والأوقاف والري يطرح حلولًا لـ ترشيد المياه

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن هناك فجوة بين التشريعات الإسلامية المتعلقة حول ترشيد المياه وسلوك بعض المسلمين على أرض الواقع، مؤكدًا حرص الأزهر على رفع الوعي العام بالقضايا المجتمعية المعاصرة ومنها ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ويستعرض الموجز تفاصيل اللقاء في هذه السطور.

مقرر دراسي بالأزهر لتناول قضايا البيئة والمناخ

أوضح الإمام الأكبر أن الأزهر على استعداد لتصميم مقرر دراسي يتناول القضايا المجتمعية المعاصرة، مثل قضايا البيئة والمناخ، وذلك بأسلوب مبسط يناسب جميع المراحل التعليمية.

شيخ الأزهر يستقبل وزير ي الأوقاف والري

حملات إعلامية موجهة للأطفال والشباب

وأشار فضيلته إلى ضرورة القيام بحملات إعلامية مؤثرة، تُعرض على المنصات الأكثر مشاهدة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لرفع وعي الأطفال والشباب بأهمية الحفاظ على المياه.

إطلاق حملة توعوية كبرى حول تحديات المياه في مصر

أكد شيخ الأزهر أهمية دور المساجد في توعية المجتمع بهذه القضايا، مشددًا على ضرورة تثقيف الأئمة وإعدادهم لمناقشة هذه الموضوعات، وتزويد المساجد بأفضل الممارسات العملية لترشيد المياه والحفاظ على البيئة.

جانب من لقاء شيخ الأزهر مع وزيري الأوقاف والري

من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية كبرى بمشاركة علماء الأزهر وشخصيات مجتمعية مؤثرة، للتوعية بالتحديات المائية التي تواجه مصر، مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.

بدوره، اقترح الدكتور أسامة الأزهري تحويل كلمة الإمام الأكبر في المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي إلى كتيب صغير لنشر الفائدة.

لقاء شيخ الأزهر مع وزير الأوقاف ووزير الري

نشر ثقافة ترشيد المياه

كما أشار إلى التعاون بين وزارتي الأوقاف والري في تدريب الأئمة على الطرق المثلى لترشيد المياه، بهدف إيصال الرسائل التوعوية من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية.

شارك في اللقاء الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى جانب الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير للمتابعة والشئون الإدارية، والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام. كما حضر من وزارة الموارد المائية والري الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإعلام، والمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي ومدير المكتب الإعلامي للوزارة، والدكتورة يسرا علام، مستشارة الوزير للإعلام والعلاقات الخارجية.

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