هل تقبل صلاة وصيام المرأة غير المحجبة؟ دار الإفتاء توضح

الحجاب فرض شرعي للمرأة المسلمة.. أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحجاب فرض شرعي على المرأة المسلمة، حيث أمر الله بستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء، والقدمين عند الحنفية، شريطة أن يكون الزي غير كاشف أو شفاف أو واصف للجسم، ويعرض الموجز الإجابة

قبول الصلاة والصيام مرتبط بالإخلاص

أوضحت دار الإفتاء أن المرأة التي تؤدي الصلاة وتصوم، ولكنها لا ترتدي الحجاب، تُعد ملتزمة بالفرائض التي تؤديها، ولكنها تُخطئ في ترك الحجاب الذي أمرها الله به، وبيّنت أن قبول الأعمال يعود إلى الله تعالى، داعية إلى حسن الظن برحمة الله والسعي للتوبة من التقصير.

الحسنات تذهب السيئات

أشارت دار الإفتاء إلى أن الله برحمته جعل الحسنات تذهب السيئات، وأن على المسلم أن يستغل المواسم الدينية مثل شهر رمضان لتصحيح مساره مع الله، والبدء في الالتزام بما أمر به، بما في ذلك الالتزام بالحجاب كجزء من الطاعات.

النصائح الدينية

الحرص على أداء الفروض كاملة دون تفريط.

التوبة عن التقصير في الالتزامات الشرعية.

استغلال شهر رمضان كنقطة انطلاق للتقرب من الله.



اقرأ أيضًا:

اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني



ما حكم شراء مستحضرات تجميل تحتوي على الكحول؟.. الافتاء تجيب

حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وضوابطه الشرعية.. دار الافتاء توضح

دار الإفتاء.. الثلاثاء 3 ديسمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة 1446 هجريًا