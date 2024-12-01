دار الإفتاء.. تجيب عن سؤال هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج الأبنة

إرتداء الحجاب.. أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن حكم ظهور المرأة أمام زوج ابنتها بدون الإلتزام بـ الحجاب الشرعي، وذلك كان رداً على سؤال تلقاه من سيدة تقول: هل يجوز خلع الحجاب أمام زوج الابنة؟ وهذا السؤال الذي سيعرض إجابته الموجز في التقرير التالي.

رد دار الإفتاء المصرية

حكم ارتداء الأم للحجاب أمام زوج إبنتها

وفي رده، أوضح الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أثناء استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أنه بما أن زوج البنت يعد مثل الإبن، أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم عليه، فيجوز في هذه الحالة أن تجلس أمامه بدون حجاب، ولكن هذا مع الحفاظ على الآداب العامة.

وأضاف أيضاً: أنه بموجب عقد الزواج، فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها؛ وذلك لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها".

وأوضح الدكتور علي فخر أنه من ضمن الأحكام التي تترتب على إنعقاد عقد الزواج أن تصبح أم الزوجة «محرم» للزوج، أي لا يجوز أن يتزوجها أبدًا.

وإستكمل أن بين هذا التحريم يجيز لأم الزوجة ألا ترتدي الحجاب في وجود زوج ابنتها، وذلك باعتبار أنها محرمة عليه تحريمًا أبديًّا.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أيضاً إلى أن الأمر يحتاج أيضًا إلى نوع من اللياقة والآداب العامة، موضحًا: «مش معنى إنه زوج ابنتك، ومفيش مانع تقعدي معه بدون حجاب، إن يكون في سفور زائد عن اللزوم».

إجابة الدكتورة فتحية الحنفي عن إرتداء الحجاب أماما زوج الأبنة

قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر في بيان هل يجوز عدم ارتداء الحجاب أمام زوج ابنتي ؟ :"من المعلوم أن الزينة نوعين، زينة ظاهرة وهي التزين بلبس الثياب الواسعة الفضفاضة فيما يخص المرأة ولا يظهر منها إلا الوجه والكفين ووضع الكحل والحناء، أما الزينة الباطنة فلا تكون إلا من الزوجة لزوجها ولا يطلع عليه أحد حتى من محارمها.

وأوضحت العالمة الأزهرية قائلة: “بما أن زوج البنت يعتبر مثل الإبن أي أنها تعتبر في مقام أمه فتحرم له فله أن يرى منها الزينة الظاهرة فقط نظراً لفساد الأخلاق في يومنا هذا وضعف الوازع الديني وهذا يعتبر من باب سد الذرائع”، مستطردة :" لا يخفى على أحد ما يحدث في يومنا هذا من زنا المحارم والرجل الذي يجمع بين البنت وأمها أو يترك البنت ويتزوج الأم".

وأضافت حول حكم مصافحة زوج الأبنة وهل يفسد الوضوء: قالت أستاذ الفقه المقارن بالأزهر، إنه من المعلوم أن العقد علي البنات يحرم الأمهات، فالحماة صارت في منزلة الأم، وبالتالي هي في مقام الأم فالمصافحة لا تفسد الوضوء له أو لها لأنها محرمة عليه.

تحريم زوج الأبنة على الحماة

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