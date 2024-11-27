هل يجوز الزواج من شخص غير مسلم في حالات خاصة؟.. الإفتاء تجيب

الزواج من شخص غير مسلم .. الزواج هو علاقة مقدسة في الإسلام، ويعتمد على مجموعة من الأحكام والشروط التي وضعها الشرع لتحقيق استقرار الأسرة وتنشئة أبنائها على القيم الدينية، ومن الأسئلة التي قد تثار في هذا السياق، هو حكم الزواج من شخص غير مسلم، خاصة في حالات خاصة.

يقدم “ الموجز ”، فيما يلي كافة التفاصيل المعتقلة للإجابة على هذا السؤال ، هل يجوز الزواج من شخص غير مسلم ، استنادًا إلى ما جاء في الشريعة الإسلامية، مع تسليط الضوء على الحالات التي يمكن فيها الزواج من غير مسلم، وكيفية التعامل مع هذا الموضوع في ضوء الفقه الإسلامي.

الزواج من شخص غير مسلم

هل يجوز الزواج من شخص غير مسلم في حالات خاصة؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، مشددة على أن هذا الحكم الشرعي "قطعي" ويعد جزءًا من هوية الإسلام، جاء ذلك بعد الجدل الذي أثارته آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بتصريحها بأن "لا يوجد نص يمنع زواج المسلمة من شخص من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)".

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذا التحريم يعزى إلى سبب تعبدي بحت، مشيرة إلى أن الزواج في الإسلام هو "ميثاق غليظ" كما وصفه الله في القرآن، وأنه يشكل رابطًا مقدسًا بين الزوجين، ولا يجوز أن يتأثر باختلاف الدين، وأضافت أن أي حكمة قد تظهر من وراء هذا التحريم لا تُعتبر علّة، بل هي حِكَم.

الزواج من شخص غير مسلم

أحكام الزواج الخمسة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء، إن أحكام الزواج تختلف باختلاف حالة الشخص وقدرته، وقد يكون الزواج واجبًا في بعض الحالات، وفي حال تركه يكون فيه إثم، وأضاف في فيديو نشرته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال حول أحكام الزواج الخمسة، أن الزواج يكون واجبًا في حالة قدرة الرجل عليه، وإذا تركه وكان قادرًا، فقد يقع في الحرام.

1. النكاح الواجب، وهذا يكون في حق من يخشى الوقوع في محظور إذا ترك الزواج، مثل الشخص الذي يواجه خطر الوقوع في الزنا. في هذه الحالة، يجب عليه الزواج لحماية نفسه من الحرام.

2. النكاح المستحب، يكون الزواج مستحبًا في حالة وجود الشهوة والرغبة في الزواج، بشرط عدم الخوف من الوقوع في المحرمات. هذا النوع من الزواج يحمل فوائد عديدة، ويعتبر من أولويات المسلم.

الزواج من شخص غير مسلم

3. النكاح المباح، يكون الزواج مباحًا عندما لا تكون هناك شهوة أو ميل للزواج، مثل نكاح الرجل العنين (الذي لا يستطيع إتمام العلاقة الجنسية) أو المسن. قد يُعتبر مكروهًا في بعض الحالات إذا كانت هناك احتمالية لإيذاء المرأة أو إضرار بها، لكن إذا كانت الزوجة راضية، ينتفي الكراهة.

4. النكاح المحرم، حيث يُحرم الزواج في حالة وجود خطر على الذرية أو الزوجة، مثل الزواج في بلاد غير إسلامية تحكمها قوانين قد تضر بالمسلمين، أو في حال تعريض الأسرة للخطر من الكفار.

5. النكاح المكروه، يكون الزواج مكروهًا إذا كان الشخص يخشى أن يظلم زوجته أو يمنعها من حقوقها الشرعية، أو إذا كانت لديه شهوة ضعيفة وكان الزواج يعوقه عن العبادة المستحبة.

الزواج من شخص غير مسلم

أقرأ ايضا:

حكم دار الإفتاء المصرية والمذاهب في جمع بعض الصلوات وكيفية الاذان والإقامة

حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح