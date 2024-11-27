هل يجوز للأبناء منع والدهم من الزواج بعد وفاة الأم

دار الإفتاء المصرية توضح.. صرح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن للزواج حقًا مكفولًا لكل إنسان وذلك وفقًا لما أقرّته الشريعة الإسلامية، ولا يرتبط هذا بالسن أو الحالة الإجتماعية، لذا، سيقدم لكم الموجز إجابة دار الإفتاء المصرية في هذا التقرير.

أمين الفتوى بدار الإفتاء

أمين الفتوى يوضح حكم زواج الأب بعد وفاة الزوجة

وأشار الشيخ محمد عبد السميع أثناء رده على سؤال ورده حين استضافته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، وكان السؤال حول ما إذا كان يجوز للإبن أن يمنع والده من الزواج بعد وفاة والدته.

وأكد “عبد السميع” أنه لا يجوز للإبن التدخل في قرار والده بالزواج، مشددًا على أن الزواج ليس مقتصرًا فقط على الجانب العاطفي أو العلاقة الزوجية، وإنما يمكن أن يكون وسيلة من أجل تحقيق الأنس والرعاية الإجتماعية التي يحتاجها الإنسان في كافة مراحل حياته.

وأشار أيضاً إلى أن منع الأب من حقه الشرعي في الزواج يُعتبر نوعًا من عقوق الوالدين الذي يعاقب عليه الشرع، وموضحًا أن الأبناء يجب عليهم أن يراعوا احتياجات آبائهم العاطفية والإجتماعية، خاصة بعد وفاة الزوجة.

حكم دار الإفتاء المصرية

وأضاف عبدالسميع: أن "الإنسان في كل مراحل حياته له احتياجات، والزواج يمكن أن يكون الوسيلة المشروعة بهدف تلبية هذه الإحتياجات".

واختتم “عبد السميع” حديثه بواسطة التأكيد على أن الشريعة الإسلامية جاءت لتسّهل حياة الناس وتلبي احتياجاتهم أيضاً في كافة الظروف، داعيًا الأبناء إلى دعم آبائهم وذلك بدلًا من منعهم عن حقوقهم الشرعية.

وكان هذا في سياق النقاشات المتواصلة حول العلاقات الأسرية وحدود تدخل الأبناء في حياة الآباء، ولا سيما في القرارات المصيرية مثل الزواج.

حكم دار الإفتاء المصرية

حقوق الأبناء على الآباء

وفي صدد آخر شدد الشيخ محمد السيد صابر، على أن من حقوق الأبناء بعد الولادة أيضاً إختيار الإسم الحسن، مُستشهدًا بقوله تعالى: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسّنوا أسماءكم".

وإستكمل محمد السيد صابر، في تصريحات له، أن هذا الأمر في غاية الخطورة والأهمية، فالآباء يجب عليهم تسمية أبنائهم بأسماء مقبولة لدى المجتمع وذو معنى حسن، كي لا يسبب الإسم إحراجًا و خجلاً له على مدار حياته.

ونوّه أيضاً، إلي أن الوالدين حين تسميتهم لأبنائهم بأسماء غير لائقة و قبيحة، سيُحاسبون عليه يوم القيامة لأنه بذلك يكون قد ضيّع حقًا من حقوق أولاده التي أعطاها له الله عز وجل.

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