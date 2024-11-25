هل من فروض المرأة خدمة الحماة؟.. دار الإفتاء تنهي الجدال

هل من فروض المرأة خدمة الحماة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية أجاب عنه أمين الفتوى الشيخ محمد عبد السميع بعد سماعه لسؤال من متصلة ببرنامج فتاوى الناس الذي يعرض على قناة الناس اظهرت معاناتها مع حماتها والتكيف مع حياة في منزل عائلة زوجها موضحة شعورها بانعدام الراحة كونها تخدم حماتها في أوقات التي يقضيها الزوج خارج المنزل عن إجابة السؤال محل جدل الكثيرين هذه الايام هل خدمة الحماة فرض.

الموجز يعرض لكم إجابة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم جواز خدمة الزوجة لحماتها عبر التقرير التالي.

حكم جواز خدمة الزوجة لحماتها

وقد أجاب الشيخ محممد عبد السميع بانه ليس من الفروض التي يلزم بها الشرع المرأة خدمتها لأهل الزوج سواء كانت امه او اخته هو ليس دورها الاساسي هو طاعة الزوج ,لكن لا يعني هذا انه ليس من المستحب ان تعين زوجها ببر أهله لكن ان كان هذا يسبب لها المشقة او لا طاقة لها بذللك من الناحية النفسية فليس واجبا ان تبقى على تلك الحال خاصة اذا كانت هذه الخدمة تنعكس بشكل سلبي على دور الزوجة كأم وراعية في منزلها .

ماذا تفعل الزوجة اذا ارادت التوقف عن خدمة حماتها

وأكمل الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قوله بأنه في حال كون الزوجة تعيش مع الحماة ويجلب لها عدم الارتياح فعليها التحدث الى الزوج وهو ليس بالشيئ الخاطئ

هل توجد حلول لإرضاء الزوجة والحماة؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء في هذا الشأن، أنه من الممكن الوصول الى حل يرضي كلا الطرفين على سبيل المثال أن تأتي الزوجة الى زيارة الام في ايام محددة كيومين كل اسبوع على سبيل المثال وتبقي في بيتها او مع ابنائها بقية الاسبوع قد يكون هذا حلا ملائما لكلا الطرفين وربما قد يقوم بالتخفيف على الزوجة الزوجة ةتحسين حالتها النفسية

الموازنة بين الحياة الاسرية وبر الوالدين

وشدد على الأهمية الشديدة للموازنة بين الحياة الاسرية وبر الوالدين مؤكدا على حق الزوجة على جعل الاهتمام باطفالها اولوية ليستطيعوا النشأة في اوضاع ثابتة واتحة الوقت لها لتربيتهم وانشائهم على مكارم الاخلاق والذي قد يعيقه الحنان الزائد من الاجداد على احفادهم والذي قد ينعكس بشكل سلبي على سلوكياتهم فمن المهم ان يتم الموازنة في التربية بين الحزم واللين

وانهى أمين الفتوى بدار الإفتاء حديثه بقوله إنه في حالة عدم الوصول الى حلول مع الزوج فيمكنها الاستعانة بمختصين في استشاري العلاقات الزوجية او دار الافتاء للتوصل الى حل يرضي الجميع

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