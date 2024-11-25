siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

فتاوى وأحكام

ما هو حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر.. الإفتاء تجيب

مس المصحف بدون وضوء
مس المصحف بدون وضوء

حكم مس المصحف بدون وضوء.. يتساءل العديد من المسلمين عن  حكم مس المصحف بدون وضوء، حيث يحرص الكثيرون على التقرب إلى الله من خلال قراءة القرآن الكريم واتباع أحكامه، وفي هذا السياق، يثير موضوع مس المصحف بدون وضوء بعض التساؤلات حول مشروعيته، في التقرير التالي، يقدم موقع الموجز الإجابة الشرعية من دار الإفتاء حول هذا الموضوع.

حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف دون وضوء.. «دار الإفتاء»: جائز في هذه الحالات
 مس المصحف بدون وضوء

مس المصحف بدون وضوء

نشرت  دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على تويتر توضيحًا بشأن حكم مس المصحف بدون وضوء، حيث يثير هذا الموضوع تساؤلات بين المسلمين حول ما إذا كان يجب الوضوء قبل مس المصحف أم أنه يجوز مسه بدون طهارة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الطهارة عند مس المصحف أمر مطلوب شرعًا، مستشهدة بآية القرآن الكريم: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، مشيرة إلى أن هذا ما عليه جمهور الفقهاء.

لا يفوتك

هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟.. درا الافتاء تجيب

حكم اداء صلاة المغرب سرا.. ورد دار الافتاء المصرية

حكم مس المصحف بدون وضوء

وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة في دار الإفتاء إلى أن بعض العلماء، مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والشعبي وغيرهم، قد أفتوا بجواز مس المصحف بدون وضوء للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، مع التأكيد على أنه لا بأس في ذلك في حالات الحاجة أو إذا تعذر على الشخص الطهارة، وأوضحت أن من كان في حاجة أو يصعب عليه الطهارة عند مس المصحف يمكنه أن يتبع من أجاز ذلك من العلماء.

حكم من وقع منه المصحف الكريم بدون قصد | الشرق
مس المصحف بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وفيما يتعلق بحكم قراءة القرآن بدون وضوء، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى سابقة أن العلماء أجمعوا على جواز قراءة القرآن الكريم بدون مس المصحف ما لم يكن القارئ جنبًا أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء.

كما أكد أنه يمكن ترديد المحفوظ من القرآن أثناء الأعمال اليومية أو أثناء السير في الطريق، مستشهدًا بآية: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]، ومع ذلك، أشار إلى أن الطهارة تبقى الأفضل في هذه الحالات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْر».

هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟».. الإفتاء تجيب
مس المصحف بدون وضوء

اقرأ أيضًا: 

موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر 2024 من وزارة الأوقاف
 كيفية صلاة قيام الليل وأفضل أوقاتها وعدد ركعاتها

لا يفوتك

حكم الصلاة في المواصلات.. دار الافتاء توضح

الحكم الشرعي لقراءة عدية يس بنية الأذية للآخرين.. دار الافتاء توضح

حكم دار الإفتاء المصرية والمذاهب في جمع بعض الصلوات وكيفية الاذان والإقامة

تم نسخ الرابط