ما هو حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر.. الإفتاء تجيب

حكم مس المصحف بدون وضوء.. يتساءل العديد من المسلمين عن حكم مس المصحف بدون وضوء، حيث يحرص الكثيرون على التقرب إلى الله من خلال قراءة القرآن الكريم واتباع أحكامه، وفي هذا السياق، يثير موضوع مس المصحف بدون وضوء بعض التساؤلات حول مشروعيته، في التقرير التالي، يقدم موقع الموجز الإجابة الشرعية من دار الإفتاء حول هذا الموضوع.

مس المصحف بدون وضوء

مس المصحف بدون وضوء

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على تويتر توضيحًا بشأن حكم مس المصحف بدون وضوء، حيث يثير هذا الموضوع تساؤلات بين المسلمين حول ما إذا كان يجب الوضوء قبل مس المصحف أم أنه يجوز مسه بدون طهارة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الطهارة عند مس المصحف أمر مطلوب شرعًا، مستشهدة بآية القرآن الكريم: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْ لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، مشيرة إلى أن هذا ما عليه جمهور الفقهاء.

حكم مس المصحف بدون وضوء

وأشارت لجنة الفتوى الرئيسة في دار الإفتاء إلى أن بعض العلماء، مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والشعبي وغيرهم، قد أفتوا بجواز مس المصحف بدون وضوء للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، مع التأكيد على أنه لا بأس في ذلك في حالات الحاجة أو إذا تعذر على الشخص الطهارة، وأوضحت أن من كان في حاجة أو يصعب عليه الطهارة عند مس المصحف يمكنه أن يتبع من أجاز ذلك من العلماء.

مس المصحف بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

وفيما يتعلق بحكم قراءة القرآن بدون وضوء، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى سابقة أن العلماء أجمعوا على جواز قراءة القرآن الكريم بدون مس المصحف ما لم يكن القارئ جنبًا أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء.

كما أكد أنه يمكن ترديد المحفوظ من القرآن أثناء الأعمال اليومية أو أثناء السير في الطريق، مستشهدًا بآية: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]، ومع ذلك، أشار إلى أن الطهارة تبقى الأفضل في هذه الحالات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْر».

مس المصحف بدون وضوء

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