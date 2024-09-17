هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟.. درا الافتاء تجيب

هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟.. القراءة من المصحف في صلاة الفرض تعتبر من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء، وهي تتعلق بمدى جواز الاعتماد على المصحف أثناء الصلاة بدلاً من القراءة من الذاكرة، هذا السؤال يثير اهتمام الكثير من الناس، خاصة أولئك الذين لا يحفظون القرآن كاملاً أو يرغبون في قراءة سور طويلة خلال الصلاة. العلماء تناولوا هذه المسألة من عدة جوانب، مثل تأثير القراءة من المصحف على الخشوع والتركيز، وكيفية تطبيق ذلك في الصلوات الفرضية مقارنة بالصلوات النافلة.

في هذا السياق، نناقش آراء العلماء المختلفة والأدلة الشرعية التي يستندون إليها حسب ما جاء فى المركز الإعلامي لـ دار الافتاء المصرية، لنعرف هل يجوز للمسلم أن يقرأ من المصحف في صلاة الفرض، وما هي الضوابط والشروط التي يمكن أن ترافق هذا الفعل.

ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التاليه الإجابة عن هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض.

هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة الفرض؟

القراءة من المصحف في صلاة الفرض اختلف فيها العلماء، بس الغالبية بيقولوا إنها جائزة، خصوصًا لو الشخص ما حافظ السورة أو الآيات اللي يبغى يقرأها.

لكن في ناس يفضلوا إنك تقرأ من حفظك في الصلاة، خصوصًا إذا كنت تقدر، لأن كذا تكون أكثر تركيزًا وخشوعًا. بس إذا كنت تحتاج المصحف عشان تقرأ بشكل صحيح، ما فيه مانع.

راي العلماء علي حول القراءة من المصحف في صلاة الفرض

بالنسبة لرأي العلماء حول القراءة من المصحف في صلاة الفرض، في عدة آراء:

الجمهور (المالكية والحنفية):

يميلون إلى أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض غير مستحبة. يرون أن حمل المصحف وتقليب صفحاته قد يشغل المصلي عن الخشوع والتركيز. ولكنهم لا يقولون إنها تبطل الصلاة، فقط يعتبرونها أقل استحبابًا من القراءة من الحفظ.

الشافعية والحنابلة:

يرون أن القراءة من المصحف جائزة في الفرض والنفل على حد سواء. سواء كان الشخص حافظًا للقرآن أم لا. وهذا مبني على أن الهدف الأساسي هو قراءة القرآن بشكل صحيح، وإذا كان المصحف يساعد في ذلك فلا بأس

الأدلة على جواز القراءة من المصحف في صلاة الفرض

بالنسبة للأدلة على جواز القراءة من المصحف في صلاة الفرض، العلماء استندوا إلى بعض الأحاديث والأقوال لفهم هذه المسألة. إليك بعض الأدلة:

فعل السيدة عائشة رضي الله عنها:

ورد أن مولاها ذكوان كان يصلي بها (وهو يصلي إمامًا) من المصحف في صلاة الليل. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "خلق أفعال العباد". هذا الفعل دليل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

قاعدة "الأصل في العبادات الإباحة":

لم يرد نص صريح يمنع القراءة من المصحف في الصلاة، ولذلك قال العلماء إنه ما دام الهدف من الصلاة هو قراءة القرآن، فلا يوجد ما يمنع أن يقرأ الإنسان من المصحف إذا لم يكن حافظًا.

الخشوع وعدم التشويش:

بعض العلماء ذكروا أن القراءة من المصحف لا تخل بالخشوع أو هيئة الصلاة بشكل كبير. نعم، قد يحتاج الشخص إلى تقليب الصفحات أو النظر في المصحف، لكن ذلك لا يبطل الصلاة ولا يعتبر مفسدًا لها.

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