عادة مستحدثة.. تعرف على حكم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة

يفضل الكثيرون قراءة القرآن عند الذهاب إلى المساجد، خلال الوقت بين الأذان والإقامة، ويتسائل البعض عن حكم القيام بذلك، وما إن كان من السنة النبوية أم أنه أمر مستحدث، وفي إطار حرص الموجز على تلبية ما يهتم به القراء ننشر حكم قراءة القرآن بين الأذان والإقامة في المساجد.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه:" ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟"

قراءة القرآن الكريم عبادة تقتضي آدابًا في التلاوة وآدابًا عند السماع

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن الكريم عبادة تقتضي آدابًا في التلاوة وآدابًا عند السماع؛ من ذلك قول الله تعالى:" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" وقوله تعالى:" ووَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"

أضافت الإفتاء أن من يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه القرآن الكريم فهو بالخيار؛ إن استطاع أن يصلي تحية المسجد بدون انشغال بالقراءة فله ذلك، وإن لم يستطع بأن شغلته القراءة وكانت بصوت مسموع فله أن يجلس لسماع القرآن، وفي كلٍّ خيرٌ، إلا إذا كانت الصلاة التي يريد القيام بها أداء فريضة أو قضاءها أو أداء صلاة سنة مؤكدة كركعتي الفجر وما شابهها فينبغي أن يصليها منشغلًا بها، على أن القراءة في تلك الأوقات المذكورة بالمسجد بصوت مسموع ليست من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أمر مستحدث.

عدم رفع الصوت بالقراءة

أوضحت وينبغي أيضًا على القائمين بأمر هذه المساجد أن يراعوا ظروف المصلين بالمسجد؛ فإن كان الجميع منصتين للقراءة ومستمعين لها فلا بأس بالسماح بها، أما إذا كان المصلون منشغلين بالصلاة فالأفضل والأولى عدم رفع الصوت بالقراءة؛ مراعاة لظروف المصلين وعدم التشويش عليهم.

آداب سماع القرآن الكريم

من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أن الاستماع إلى القرآن الكريم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه، والتي يتحصل منها على الأجر العظيم، والثواب الجزيل، قال تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. [الأعراف: 204]

وأشار مركز الأزهر العالمي إلى أنه يستحب لمستمع القرآن الكريم أن يتحلى بجملة من الآداب، منها:

- أن يستمع إلى القرآن الكريم بسكينةٍ وإنصاتٍ.

- أن يتدبر ويتفكر فيما يسمعه من آيات الذكر الحكيم.

- أن يستمع إلى القران الكريم بعيدًا عن الضوضاء، ليكون ذلك عونًا له على الخشوع والتدبر.

- ألا يشوش على قراءة القرآن، ولو بمدح القارئ والثناء عليه.

- أن يكون مُتوضئًا، ليسجد سجدة تلاوة إذا استمع إلى آية سجدة.

- أن يتفاعل مع ما يسمعه من آيات القران الكريم، فإذا استمع إلى آية بشارة سأل الله إياها، أو آية عذاب تعوذ بالله منه.

- أن يداوم على استماع القرآن الكريم، ليكون دائم الصلة بالله تعالى.

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