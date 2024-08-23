دعاء يوم الجمعة قصير.. يزيل الهم ويجلب الرزق

دعاء يوم الجمعة قصير.. من الموضوعات الخدمية التي تتصدر محرك جوجل طوال يوم الجمعة، خاصة وأنه يعد من الأيام الفضيلة في الإسلام، وله مكانة خاصة عند المسلمين.

ويتميز هذا اليوم بوجود صلاة الجمعة، وهي من أعظم الصلوات الأسبوعية التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة الجمعة، ومن السنن المحببة في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يُستحب دعاء يوم الجمعة قصير لأنه يوم تُرجى فيه استجابة الدعوات، خاصة في الساعة الأخيرة من النهار.

دعاء يوم الجمعة قصير

وخلال السطور التالية، الموجز ينقل دعاء يوم الجمعة قصير، وبعض من الادعية المحببة والمستجابة في هذا اليوم المبارك.

وإليك بعض الأدعية القصيرة التي يُستحب الدعاء بها يوم الجمعة:

"اللهم اجعل لنا في هذا اليوم المبارك نصيبًا من رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا التوبة النصوح". "اللهم في يوم الجمعة، نسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه، واغفر له ولوالديه، وارزقه من حيث لا يحتسب". "اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم". "يا رب، في يوم الجمعة المبارك، اجعل لنا من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، ومن كل بلاء عافية". "اللهم في يوم الجمعة، أسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتغفر لنا ذنوبنا، وترحمنا وترزقنا الهداية والاستقامة". يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها.

دعاء يوم الجمعة قصير

دعاء جلب الرزق

ومن الأدعية المحببة يوم الجمعة أيضًا دعاء جلب الرزق فقد حثنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» على إحسان الظن بالله تعالى ، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلمَ الإنسان وأن يؤمن أنّ كل أمره خير وأنّ القضاءَ والقدرَ بيدَ الله ربّ العالمين، وأن يلجأَ إلى الدّعاء لاستعادة تلك النِعم، ومنها دعاء الرزق كما كان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

كما ننقل لكم أيضًا فضل الدعاء يوم الجمعة حيث أن دعاء يوم الجمعة قصير له فضل كبير عند الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه"، وهذه الساعة تُرجى في الساعة الأخيرة بعد العصر، ولذا يُستحب الإكثار من الدعاء والاستغفار، وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

ويجب أن تتذكّر أن دعاء يوم الجمعة قصير هو وسيلة للتواصل المباشر بين العبد وربه، وهو يعكس مدى حاجتنا إلى الله واعتمادنا عليه في كل أمور حياتنا.

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