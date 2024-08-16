أفضل دعاء للمتوفي في يوم الجمعة.. ردده الآن

يبحث الكثير من المسلمين عن أفضل دعاء للمتوفي في يوم الجمعة، حيث يحرصون على الدعاء لذويهم المتوفين بأفضل الادعية في يوم الجمعة، نظرا لما له من قدسية، ومن وقت يستجاب فيه الدعاء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا، إلا أعطاه إياه”.

أفضل دعاء للمتوفي في يوم الجمعة

أفضل دعاء للمتوفي يوم الجمعة

حثنا رسول الله صلى الله عيله وسلم على الدعاء لذوينا المتوفين ، وقال صلى الله عليه وسلم “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

وهناك الكثير من الأدعية التي ذكرتها السنة النبوية الشريفة، والتي من الممكن أن يدعو بها الابن لأبيه المتوفي أو أمه المتوفاة، أو أي شخص من ذويه خلال نهار يوم الجمعة سواء قبل صلاة الجمعة أو بعدها.

أفضل الأدعية للمتوفي في يوم الجمعة

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير مجموعة من أفضل الأدعية للمتوفي يوم الجمعة وهي كالتالي:

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم في قبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم اللهم ارحم من عجز عقلى عن استيعاب فراقه ويؤلمنى قلبي، يا رب ارحم أبى واغفر له واجمعنى به في مستقر رحمتك يوم الجمعة اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا

أفضل دعاء للمتوفي يوم الجمعة

أفضل الأدعية للميت

اللهم آنسه في وحدته، وفى وحشته، وفى غربته، اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم اغفر لأحيائنا، وأمواتنا، وذكراننا، وإناثنا، وصغيرنا، وكبيرنا، ومن أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه.

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