الادعية المستجابة في يوم الجمعة مكتوبة.. اغتنم ساعة القبول

الادعية المستجابة في يوم الجمعة من أهم الأمور التي ترتبط باليوم المبارك، والتي يكثر الحديث عنها لاغتنام الفضل وحصد الأجر.

وهناك العديد من الادعية المستجابة في يوم الجمعة التي يٌفضّل الدعاء بها، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

الادعية المستجابة في يوم الجمعة

اللهم إني أسألك في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، الذي جمعت فيه أمتي من أولها إلى آخرها، من مشارق الأرض إلى مغاربها، من أقطارها إلى أقطارها، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تفتح لي في قلبي بابًا من أبواب رحمتك، لا يسد أبدًا، وأن تفتح لي بابًا من أبواب رزقك، لا يسد أبدًا، وأن تفتح لي بابًا من أبواب طاعتك، لا يسد أبدًا، وأن تفتح لي بابًا من أبواب الجنة، لا يسد أبدًا.

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

أسألك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وأسألك برحمتك إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا، فبارك لي فيه.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم يا رازق السائلين، ويا ذا القوة المتين، يا غياث المستغيثين، أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا.

الادعية المستجابة في يوم الجمعة للمتوفين

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترحم ميّتنا وأن تنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين. اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته وفي غربته، واملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

الادعية المستجابة في يوم الجمعة مكتوبة

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

أقرأ أيضا:

دعاء للمتوفي في يوم الجمعة.. مستجاب ردده كثيرًا

أفضل دعاء لجلب الرزق في الصباح ويحفظك من الفقر