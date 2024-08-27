ابنه "الشيخ المتراقص".. تفاصيل أزمة الشيخ سمير عنتر وازدراء القرآن الكريم

تصدّرت أزمة الشيخ سمير عنتر قوائم محركات البحث في الساعات الخيرة، بالتزامن مع هجوم لاذع تعرّض له على خلفية قراءته القرآن الكريم بشكل غير لائق.

ومؤخرًا، أثار القارئ الشيخ سمير عنتر جدلاً كبيرًا بعدما قام بالرد على اتصال هاتفي وهو يقرأ القرآن في عزاء بكفر الشيخ، الأمر الذي هاجمه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الواقعة تأتي بعد فترة وجيزة من تناقل فيديو لنجله هشام سمير عنتر وهو يرتل القرآن بينما كان يتمايل راقصًا.

ويرصد “الموجز” خلال هذا التقرير تفاصيل الأزمة:

أزمة الشيخ سمير عنتر

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أثار جدلًا كبيرًأ بعدما أظهر القارئ الشيخ سمير عنتر وهو يرد على اتصال هاتفي خلال قراءته القرآن في عزاء بمحافظة كفر الشيخ، ما جعل الكثيرون ينتقدون تصرفه ويصفونه بأنه فقدان للأدب مع الله وعدم احترام للقرآن.

جدير بالذكر، أنه منذ أشهر، أحدث نجل الشيخ سمير عنتر، القارئ هشام عنتر، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب قراءته القرآن وهو يتمايل مما استدعى تحويله للتحقيق من قبل نقابة القراء.

نقابة قراء القرآن ترد على أزمة الشيخ سمير عنتر

ومع تزايد الغضب تجاه الفيديو المتداول، علق محمد الساعاتي مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة، على أزمة الشيخ سمير عنتر، مؤكدا أن ما أقدم عليه لا يتفق مع وقار القرآن الكريم وكتاب الله، لافتًا إلى أن القارئ يصطحب معه ابنه أو مساعد أو قريب له لمساعدته وقت قراءته للقرآن، يرد بدلًا منه على الهاتف، لأن رد القارئ على الهاتف وقت قراءته للقرآن لا يتفق مع جلال القران.

وأضاف الساعاتي أن النقابة ستراجع الفيديو من خلال شاشات العرض المخصصة لذلك في النقابة من قبل لجنة خاصة برئاسة الشيخ محمد حشاد النقيب العام للقراء، وسيتم بحث الأمر واتخاذ إجراء حيال ذلك وهل سيتم إحالة الواقعة للتحقيق أم لا.

التحقيق في أزمة الشيخ سمير عنتر

وفي سياق متصل، تدخل الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المصريين، على خط الأزمة، مؤكدًا أن النقابة ستجري تحقيقاً مع القارئ الشيخ سمير عنتر، فيما يخص واقعة الرد على التليفون أثناء قراءة القرآن الكريم.

وأضاف حشاد أن هذه المسألة متكررة في عائلة الشيخ سمير عنتر وسبقه إليها نجله هشام والذي اتُخذ ضده إجراء وتنتظر النقابة مصير القضية المؤجلة لشهر سبتمبر المقبل.

وتابع: إن استخدام الهاتف من قبل الشيخ سمير عنتر أمر مرده إلى الثقافة وأنه قد يراه خلاف الناس أمرًا عفويًا وليس كما ذهب إليه الكثيرون من عدم احترام لقدسية كتاب الله تبارك وتعالى.

أزمة نجل الشيخ سمير عنتر

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو للقارئ هشام سمير عنتر وهو يقرأ القرآن في عزاء أحد المواطنين بينما كان يتمايل بشكل اعتبره البعض لا يليق بقراءة القرآن ولا آداب التلاوة.

ووقتها أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، تقديم دعوى جنائية ضد "القارئ المتراقص" بتهمة ازدراء القرآن الكريم، لافتًا إلى أن القارئ هشام عنتر يقلد جده عنتر مسلم، الذي اخترع هذه السبل لقراءة القرآن، وسبق أن قدم للمحاكمة بنفسه التهمة.

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