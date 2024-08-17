قصة الشيخة زينب جوهرة القرآن بالشرقية.. الشيخة زينب، سيدة بسيطة من محافظة الشرقية، حُرمت من نعمة البصر، ولكن الله منحها البصيرة وحفظ القرآن الكريم.

أصبحت من أقدم معلمات كتاب الله في المحافظة، وحفظ على يديها العديد من الأجيال. في حوارها مع "الموجز"، روت لنا قصتها مع القرآن الكريم.

قصة الشيخة زينب جوهرة القرآن بالشرقية وأسهل طريقة لتحفيظ الأطفال كتاب الله

تقول الشيخة زينب: "قصتي مع القرآن بدأت عندما أخذني والد أحد أصدقائنا إلى الشيخ محمد خليل في عزبة مجاورة.

لا يفوتك الأوقاف تطلق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم

كنت أذهب وأعود سيرًا على الأقدام كل يوم.

ورغم ضعف بصري في ذلك الوقت، وافق الشيخ على تحفيظي القرآن.

كان الاتفاق مع والدي وصديقه أن أحفظ جزءًا مقابل خمسة جنيهات خلال شهر.

لكني بفضل الله كنت أحفظ الربع في يومين فقط. وعندما أنهيت الحفظ، أخذ الشيخ 10 جنيهات دفعة واحدة كمكافأة على ما علمني".

وأوضحت الشيخة زينب أنها كانت تحفظ القرآن بسرعة تفوق زملاءها في الكُتاب، لدرجة أن والدها كان مندهشًا من تقدمها عليهم.

كانت تذهب إلى الكُتاب في الساعة السابعة صباحًا وتبقى هناك حتى المغرب، وأحيانًا إلى ما بعد العشاء.

"كنت أحب القرآن والحفظ، وأتذكر أنني في يوم سمعت 16 جزءًا مرة واحدة"، تضيف.

وتتابع: "بعد أن حفظت القرآن، بدأت أحفظ زملائي، وكان الشيخ يراجع عليّ ويستمع لهم. وإذا وجدهم غير حافظين جيدًا، كان يضربني 50 ضربة على يدي".

استكملت الشيخة زينب حديثها قائلة: "أنا لم أتعلم في المدارس، لكني التحقت بمعهد قراءات ودرست فيه لمدة خمس سنوات؛ ثلاث سنوات قراءة وسنتين تجويد.

كان حلمي أن أتعلم في الأزهر، لكن والدي رفض خوفًا عليّ من المواصلات. في ذلك الوقت، جارنا الأستاذ سيد، جزاه الله خيرًا، أخذني إلى القاهرة وساعدني في فتح كُتاب برخصة من الأزهر".

وتسرد تفاصيل حصولها على رخصة الكُتاب: "عندما رفضوا امتحاني في الأزهر بسبب صغر سني، تدخل شخص واقف وقال لهم إنني مواليد 1966. لكن عندما دخلت الامتحان أخبرتهم بالحقيقة أنني مواليد 1976 وأني أبلغ من العمر 16 عامًا فقط. الحمد لله، نجحت في الامتحان وأعطوني رخصة الكُتاب بعدما تأكدوا من حفظي الجيد للقرآن. ومن هنا بدأت رحلتي مع تعليم القرآن الكريم

أسهل طريقة لحفظ الأطفال لـ القرآن الكريم واللقاء كاملا هنا





اقرأ أيضا: أتمت حفظ ”جزء عم” من القرآن.. تكريم فتاة من ذوي القدرات الخاصة بالشرقية

أبرز أحداث اليوم ” 16 أغسطس ” مصادفات تاريخية غريبة ومثيرة !