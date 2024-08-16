أبرز أحداث اليوم ” 16 أغسطس ” مصادفات تاريخية غريبة ومثيرة !

مصادفات تاريخية غريبة ومثيرة .. في يوم 16 أغسطس، سجل التاريخ أحداثًا محورية أثرت بشكل عميق على مسار البشرية.

بعض هذه الأحداث التاريخية تُذكر بفضل تأثيرها الكبير، بينما قد يمر البعض الآخر دون أن يُحدث تأثيرًا ملموسًا.

يُبرز هذا اليوم أيضًا الشخصيات البارزة التي شغلت مناصب قيادية مؤثرة، إضافة إلى العلماء والأدباء الذين قدموا إسهامات مبتكرة وبصمات خالدة في مجالاتهم. كما يُعيد إلى الأذهان كوارث جسيمة هزت العالم وتركَت آثارًا عميقة.

يقدم موقع "الموجز" لمحة موجزة عن أبرز تلك الأحداث التاريخية.

- في عام 1945 : أعلن الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين عن انتهاء الحرب العالمية الثانية. الحرب التي بدأت في الأول من سبتمبر 1939 وانتهت في الثاني من سبتمبر 1945 ، شملت أكثر من 100 مليون شخص من 30 دولة، وأسفرت عن وفاة ما بين 50 إلى 85 مليون شخص، مما يجعلها الأكثر دموية في تاريخ البشرية.

- في عام 1952 : عقدت المحكمة العسكرية العليا في مصر أولى جلساتها بالقاهرة عقب ثورة 23 يوليو، للنظر في قضية حريق القاهرة الذي وقع في 26 يناير 1952 ، حيث دمرت النيران أكثر من 700 منشأة في وسط المدينة.

- في عام 1953 : شهدت إيران انقلابًا قاده رئيس الوزراء محمد مصدق، ما أدى إلى فرار الشاه محمد رضا بهلوي إلى بغداد، لكنه عاد إلى السلطة بعد ثلاثة أيام بمساعدة ضباط مقربين.

- في عام 1962 : انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية بعد حصولها على الاستقلال.

- في عام 1971 : أعلنت البحرين استقلالها عن بريطانيا رسميًا في 15 أغسطس، بعد توقيع معاهدة صداقة أنهت الاتفاقات السابقة بين الجانبين.

- في عام 1972 : نجا ملك المغرب الحسن الثاني من محاولة اغتيال استهدفت طائرته أثناء عودته إلى الرباط، بعد أن أطلقت القوات الجوية الملكية المغربية النار عليها في عملية عرفت ببوراق إف 5، والتي أدت إلى بداية ما عرف بسنوات الرصاص.

لا يفوتك حدث في 10 أغسطس .. تعرف على أهم وأبرز الأحداث التاريخية

- في عام 2001 : تم توجيه الاتهام إلى بول بوريل، خادم الأميرة ديانا، بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.

- في عام 2015 : تحطمت طائرة تريجانا للخدمات الجوية الرحلة رقم 257 في محافظة بابوا بإندونيسيا، مما أسفر عن وفاة 54 شخصًا كانوا على متنها.

المواليد:

- في عام 1896 : وُلد المغني المصري صالح عبد الحي، أحد أعلام الغناء الشرقي الأصيل، واشتهر بصوته العذب وأدائه لألحان كبار الملحنين مثل محمد القصبجي. توفي في 1962.

- في عام 1977 : وُلد المطرب المصري تامر حسني، الذي بدأ مسيرته الفنية في 2002 ، وحقق نجاحات كبيرة في الغناء والتمثيل، وحصل على جائزة أفضل فنان أفريقي في 2010 .

أبرز الوفيات:

- في عام2014 : توفي المصارع والمذيع المصري ممدوح فرج عن عمر يناهز 63 عامًا. بدأ حياته كمصارع، ثم عمل في المجال الإعلامي وقدم برامج المصارعة على شبكة إيه آر تي.

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