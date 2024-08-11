12 أغسطس: يوم حافل بالأحداث التاريخية.. في 12 أغسطس، يحتفظ التاريخ بسجل حافل من الأحداث البارزة التي شكلت مجالات متنوعة كالسياسة، والعلم، والأدب والفن.

هذا اليوم 12 أغسطس يخلد ذكرى شخصيات بارزة تولت مناصب قيادية، ويحتفي بعلماء وأدباء تركوا أثرًا عميقًا من خلال إبداعاتهم وإنجازاتهم. كما يستحضر ذكريات كوارث هزت البشرية.

12 أغسطس : لمحات من أبرز الأحداث التاريخية عبر الزمان لا تنسي أبداً !

في هذا الإطار، يقدم موقع "الموجز" نظرة موجزة على أهم تلك الأحداث التاريخية.

- 12 أغسطس في عام 636، انتصر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك، مما أدى إلى فتح باقي بلاد الشام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية.

- 12 أغسطس في عام 1099، وقعت معركة عسقلان، آخر معارك الحملة الصليبية الأولى، حيث انتصر الصليبيون على الفاطميين.

- 12 أغسطس في عام 1809، تم نفي الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط بقرار من محمد علي باشا.

- 12 أغسطس في عام 1928، بدأ أول بث تلفزيوني منتظم من نيويورك.

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- 12 أغسطس في عام 1940، بدأت «عملية إيجل» خلال الحرب العالمية الثانية.

- 12 أغسطس في عام 1946، أمرت المملكة المتحدة بوقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

- 12 أغسطس في عام 1953، فجر الاتحاد السوفيتي أول قنبلة هيدروجينية.

- 12 أغسطس في عام 1976،وقعت مذبحة تل الزعتر في لبنان.

- 12 أغسطس في عام 1995، انشق وزير التصنيع العراقي حسين كامل حسن عن صدام حسين ولجأ إلى الأردن.

- 12 أغسطس في عام 2000، غرقت الغواصة الروسية كي-141 كورسك.

- 12 أغسطس في عام 2008، حصلت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية على ثقة البرلمان.

- 12 أغسطس في عام 2015، وقعت انفجارات ضخمة في تيانجين بالصين.

- 12 أغسطس في عام 2018، أطلقت ناسا مسبار باركر نحو الشمس.

أبرز المواليد 12 أغسطس:

- 12 أغسطس في عام 1936، وُلِد الممثل السوداني إبراهيم خان.

أبرز الوفيات 12 أغسطس:

- 12 أغسطس في عام 2020، توفي الممثل والمخرج المصري سناء شافع.

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